EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.09.2023 / 13:36 CET/CEST

Vorlage für die Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger

Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name UNIQA Insurance Group AG, FN 92933 t 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die Meldung betrifft Dr. Andreas Brandstetter, Mitglied des Aufsichtsrates. b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name STRABAG SE, FN 88983 h b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Bezugsrecht zur Wahl einer Ausschüttung in Form von Aktien, basierend auf dem HV-Beschluss vom 16.06.2023 Kennung AT000000STR1 b) Art des Geschäfts Ausübung Bezugsrecht c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen EUR 36,20 5.515 d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen EUR 199.643,00 5.515 e) Datum des Geschäfts 2023-09-20; UTC +2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

26.09.2023 CET/CEST