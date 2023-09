Pistorius 'einigermaßen verärgert' über Problem mit Funkgeräten

ÄMARI (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius will nach Problemen bei der Umrüstung auf neue digitale Funkgeräte möglichen Versäumnissen im Beschaffungsprozess nachgehen. Auf die Frage, wie die Bundeswehr für mehr als eine Milliarde Euro Funkanlagen kaufen könne, ohne dass der Einbau in Fahrzeuge geklärt sei, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf dem estnischen Militärflugplatz Ämari: "Das wird sich aufklären in den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin darüber einigermaßen verärgert."

Pistorius verwies darauf, dass der Auftrag im Dezember erteilt worden sei, "also vor meiner Zeit". Er sagte: "Ich wäre davon ausgegangen, dass man sich vor der Bestellung, aber mindestens mit der Bestellung darüber Gedanken macht, wie die Integration erfolgt. Dass das nicht passiert ist oder nicht ausreichend, das klären wir jetzt auf und versuchen zu heilen, was zu heilen ist."

Nach eigenen Angaben hat Pistorius erst am Wochenende von den Details erfahren. Das Verteidigungsministerium hatte den Bundestag am Vortag als Reaktion auf Presseberichte darüber informiert, die technische Komplexität beim Einbau sei unterschätzt worden und werde zu Verzögerungen von etwa einem Jahr führen. So seien bei den Fahrzeugen Änderungen am Kühlsystem und der Lichtmaschine nötig. Die der Nato zugesagte Bereitstellung einer gefechtsbereiten Division bis 2025 werde durch andere Funkgeräte sichergestellt./cn/DP/men