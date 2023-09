Bayer: Seit 2015 im Abwärtstrend

Bei 144,12 Euro markierte Bayer seinen vorläufig letzten Höhepunkt im April 2015, anschließend schlug das Papier in einen Abwärtstrend um und fiel zunächst auf 83,80 Euro abwärts, später auf 44,86 und schließlich 39,91 Euro bis November 2020. Seit diesem Zeitpunkt herrschte bis vor wenigen Wochen noch ein untergeordneter Aufwärtstrend, der zu einem Test der übergeordneten Trendbegrenzung geführt hatte. Dort prallte der Wert ab und brach Mitte September schließlich den seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend. Damit deutet sich eine neuerliche Verkaufslawine an.

2020‘er Tiefs im Fokus

Die fortlaufende Abgabebereitschaft der In2vestoren könnte in einem weiteren Schritt Abwärtspotenzial an den Doppelboden aus Ende 2021 um 43,90 Euro bereithalten, darunter sogar auf die Verlaufstiefs aus 2020 bei 39,91 Euro. Erst an dieser Stelle wird der Aktie die Chance auf eine echte Stabilisierung zugetraut. Zwischenzeitliche Pullbacks dürften dagegen im Bereich von 50,00 Euro enden. Um wirklich belastbare Kaufsignale zu generieren, würde es Notierungen von deutlich über 54,00 Euro bedürfen, aber selbst in diesem Szenario bliebe das Aufwärtspotenzial zunächst noch auf den EMA 200 auf Wochenbasis bei 57,91 Euro beschränkt, darüber verlaufen jede Menge weiterer Widerstände.