S&P 500® - Diese Unterstützungen müssen Sie kennen!

Der September wird seinem schlechten Ruf derzeit mehr als gerecht. Für den S&P 500® steht bisher ein Kursabschlag von gut 5 % zu Buche. Damit hält die Korrekturbewegung seit dem Verlaufshoch von Ende Juli bei 4.607 Punkten an. In deren Verlauf stehen nun extrem wichtige Haltemarken auf dem Prüfstand. In diesem Kontext ist zunächst der seit Oktober vergangenen Jahres bestehende Aufwärtstrend (akt. bei 4.281 Punkten), der durch die Parallele zum o. g. Korrekturtrend (akt. bei 4.270 Punkten) noch zusätzlich verstärkt wird, zu nennen. Eine weitere massive Unterstützung ist im Anschluss durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 4.196 Punkten) definiert. Spätestens hier geht es dann ans charttechnisch Eingemachte, denn die dortigen Hochs und Tiefs fungieren gleichzeitig als Nackenlinie der vorangegangenen Bodenbildung. Abgerundet wird die beschriebene Bastion durch ein Fibonacci-Level (4.181 Punkte). Aufgrund der Bedeutung dieser Marken lautet das aktuelle Investmentmotto deshalb: „make or break“. Als möglicher Rettungsanker könnte sich das Sentiment erweisen. Schließlich ist der „CNN Fear & Greed Index“ jüngst in den Bereich „extremer Angst“ eingetaucht.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.