SAP - Ist das Schlimmste überstanden?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 121,600 € (XETRA)

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Anstieg von Ende Juli bei 118,50 bis 131,72 EUR war wahrscheinlich der letzte Teil der großen Aufwärtstrendphase seit Mitte März oder Ende April. Im Hoch am 11. September wurde also nicht der gesamte Trend seit Herbst beendet, aber wohl ein großes Teilstück der Rally.

Entsprechend weitreichend kann die seither begonnene Korrektur laufen und schon bei Kursen unter 120,50 EUR an und unter den Startpunkt der Aufwärtsstrecke vom Juli bei 118,50 EUR führen. In der Folge stünde ein deutlicher Rücksetzer an den Support bei 112,50 EUR an. Dort dürfte sich der übergeordnete Aufwärtstrend allerdings erneut in Bewegung setzen.

Sollte die SAP-Aktie dagegen die laufende Verkaufswelle wider Erwarten noch vor der 118,50-EUR-Marke beenden, müsste für ein Erholungssignal die ehemalige Unterstützung bei 125,49 EUR und die in diesem Bereich verlaufende Aufwärtstrendlinie überschritten werden. Ein Abprallen nach unten und die Fortsetzung der Korrektur ist allerdings aktuell wesentlich wahrscheinlicher.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)