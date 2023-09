Aktionäre von Dell erhalten Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, NYSE: DELL) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,37 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Die Zahlung erfolgt am 3. November 2023. Record day ist der 24. Oktober 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,48 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 68,50 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,16 Prozent (Stand: 28. September 2023). Die Aktie von Dell ist seit Ende Dezember 2018 wieder an der Börse notiert, nachdem Michael Dell die Firma 2013 von der Börse nahm. Ende April 2022 startete Dell die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,33 US-Dollar je Aktie. Im Februar 2023 gab Dell eine Anhebung um 12 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt.

Im zweiten Quartal (4. August) des Geschäftsjahres 2024 erwirtschaftete Dell einen Umsatz von 22,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 26,43 Mrd. US-Dollar), wie am 31. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (non-GAAP) von 1,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,27 Mrd. US-Dollar). Dell mit Sitz in Round Rock, Texas ist ein Hersteller von Computern und Speichersystemen.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 70,31 Prozent im Plus (Stand: 28. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 49,43 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de