DAX® - "reversal" als Lebenszeichen

Wie bereits an den letzten Handelstagen musste der DAX® auch gestern erneut ein neues Verlaufstief (15.139 Punkte) hinnehmen. Dennoch werten wir die gestrige Kursentwicklung als ein erstes Lebenszeichen. Schließlich steht nach dem „doji“ von vorgestern ein dynamisches „reversal“-Muster mit markanter Lunte zu Buche. Dank dieser Entwicklung haben die deutschen Standardwerte auch das untere Bollinger Band (akt. bei 15.261 Punkten) zurückerobert, d. h. das Aktienbarometer ist in die Grenzen dieses Volatilitätsindikators zurückgekehrt. In der Vergangenheit folgte auf diese Weichenstellung oftmals zumindest eine temporäre Erholung. Die Tiefpunkte vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten definieren dabei ein erstes Erholungsziel (siehe Chart). Für mehr als ein kurzfristiges Lebenszeichen ist aber eine Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.571 Punkten) notwendig. Letzteres würde die obere Umkehr der letzten Monate negieren und dem DAX® eine echte charttechnische Perspektive für das 4. Quartal geben. Da es sich dabei aber noch um Wunschdenken handelt, sollten die Optimisten den diskutierten Befreiungsschlag definitiv abwarten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

