EQS-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: Ausscheiden des Vorsitzenden der Geschäftsführung Michel Favre (CEO) zum 31. Dezember 2023; Ernennung von Bernard Schäferbarthold zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung

29.09.2023 / 13:53 CET/CEST

HELLA GmbH & Co. KGaA:Ausscheiden des Vorsitzenden der Geschäftsführung Michel Favre (CEO) zum 31. Dezember 2023; Ernennung von Bernard Schäferbarthold zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung Lippstadt, 29. September 2023. Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA („HELLA“) hat heute im gegenseitigen Einvernehmen mit Herrn Michel Favre (CEO) beschlossen, dass Herr Michel Favre mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2023 aus der Geschäftsführung und dem Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung von HELLA ausscheiden wird. Zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung mit Wirkung zum 1. Januar 2024 berief der Gesellschafterausschuss Herrn Bernard Schäferbarthold, der derzeit als CFO den Unternehmensbereich Finanzen und Controlling in der Geschäftsführung leitet. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Bernard Schäferbarthold die CFO-Funktion einstweilen in Personalunion mit seiner neuen Position verantworten.



