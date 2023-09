EQS-News: cyan AG: Orange Belgien wird die digitale Sicherheitslösung von cyan zum Schutz von über 3 Millionen Kunden einsetzen

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

cyan AG: Orange Belgien wird die digitale Sicherheitslösung von cyan zum Schutz von über 3 Millionen Kunden einsetzen



cyan AG: Orange Belgien wird die digitale Sicherheitslösung von cyan zum Schutz von über 3 Millionen Kunden einsetzen München, 29. September 2023 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und globaler Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für Kommunikationsdienstleister, gab heute bekannt, dass Orange Belgien, einer der größten Telekommunikationsbetreiber in Belgien, cyan digital security ausgewählt hat, um Cybersicherheitslösungen für seine Kunden anzubieten. Die Partnerschaft umfasst eine umfassende Palette von netzwerkintegrierten und gerätebasierten Produkten, die ab Anfang nächsten Jahres in mehreren Phasen auf den Markt gebracht werden. In der ersten Phase wird die netzwerkbasierte Cybersicherheitslösung von cyan eingesetzt und mit Mobilfunkprodukten gebündelt, wodurch cyans proprietäre und patentierte Threat-Intelligence-Technologie zur Erkennung von Cyber-Bedrohungen in Belgien eingeführt wird. Weitere Lösungen zum Schutz der Geräte und Heimnetzwerke der Kunden werden ebenfalls implementiert, wobei der Schwerpunkt auf Mehrwertdiensten liegt. Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer von Orange Belgien: „Mit der Vorstellung unserer Netzwerksicherheitslösung zeigen wir einmal mehr, dass die Stimme unserer Kunden für uns an erster Stelle steht. Gemeinsam mit führenden Anbietern wie cyan werden wir die Erwartungen unserer Kunden an ein integriertes, benutzerfreundliches und vertrauenswürdiges Cybersecurity-Angebot erfüllen und übertreffen, und zwar überall und für alle ihre verbundenen Geräte.“ „Vernetzung und Sicherheit sind wesentliche Bedürfnisse im Leben eines jeden Menschen, welches sich zunehmend online abspielt. Da die Betreiber an der Spitze der Konnektivität stehen, können sie den Endnutzer effizient vor Cyber-Bedrohungen schützen, indem sie hoch skalierbare und einfach zu bedienende Lösungen direkt in ihrem Netzwerk einsetzen“, erklärte Markus Cserna, Vorstand der cyan AG. „Orange Belgien ist nun das dritte Land auf unserem Roll-out-Plan innerhalb der Orange Gruppe. Dies ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur für uns, sondern auch für die Online-Sicherheit der Kunden von Orange.“ Über Orange Belgien Orange Belgien ist einer der größten Telekommunikationsanbieter auf dem belgischen Markt mit einem Umsatz von 1.391 Millionen Euro im Jahr 2022 und über 3 Millionen Kunden am 31. Dezember 2022 sowie in Luxemburg über seine Tochtergesellschaft Orange Communications Luxembourg. Als konvergenter Akteur bietet das Unternehmen Konnektivitätsdienste der nächsten Generation für Privat- und Geschäftskunden über Multi-Gigabit-Mobilfunk-, Kabel- und Glasfasernetze an, auch im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT). Das leistungsstarke Mobilfunknetz ist mit den neuesten Technologien ausgestattet und profitiert von kontinuierlichen Investitionen. Als verantwortungsbewusster Betreiber investiert Orange Belgien auch in die Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks und fördert nachhaltige und integrative digitale Praktiken. Im Juni 2023 schloss Orange Belgien die Übernahme von 75% minus einer Aktie des Telekommunikationsbetreibers VOO SA ab. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der nationalen Konvergenzstrategie von Orange Belgien und wird die Investitionen und den Wettbewerb im Telekommunikationssektor zum Nutzen der Kunden und der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen Wallonien und Brüssel erhöhen. Orange Belgium ist eine Tochtergesellschaft der Orange Gruppe, die in 26 Ländern vertreten ist und am 31. Dezember 2022 insgesamt 287 Millionen Kunden weltweit zählte. Die Gruppe ist auch ein führender Anbieter von globalen IT- und Telekommunikationsdiensten für multinationale Unternehmen unter der Marke Orange Business. Orange Belgium ist an der Brüsseler Börse (OBEL) notiert. Für weitere Informationen im Internet und auf Ihrem Smartphone: corporate.orange.be, www.orange.be oder folgen Sie uns @pressOrangeBe. Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited. Orange Belgien Pressekontakt Sven Adams

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com. cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

