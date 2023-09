Nike: Konstruktive Entwicklung

Nach Börsenschluss legte Nike Zahlen zum abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 vor. Der Umsatz lag hierbei mit 12,94 Mrd. leicht unter der Erwartung von 12,98 Mrd. US-Dollar. Beim Gewinn je Anteilsschein überzeugte das Management jedoch mit einem Ergebnis von 0,94 US-Dollar, Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn 0,75 US-Dollar je Aktie gerechnet. An der Gewinn Mage hat sich nur wenig geändert, diese ist um 0,1 Prozent auf 44,2 Prozent gesunken.

Prognose bestätigt

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf zeigt das Nike-Papier aus technischer Sicht aber noch immer in der Handelsspanne seit Sommer letzten Jahres und nicht weit weg von den Verlaufstiefs aus 2022 entfernt. Der nachbörsliche Kurssprung könnte aber den laufenden Abwärtstrend durch eine Erholung ablösen und hierdurch wieder vielversprechende Handelsansätze eröffnen. Oberhalb von 100,00 US-Dollar wäre demnach ein Anstieg zunächst an den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 109,77 US-Dollar denkbar, ein weiteres Ziel darüber läge sogar um 112,56 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen. Sollte dagegen unerwartet das aktuelle Jahrestief von 88,66 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, müssten Kursziele an den Verlaufstiefs aus 2022 bei 82,22 US-Dollar ausgerufen werden.