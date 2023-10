Air Liquide: Industriegase – Hersteller dank Carbon Capturing und Wasserstoff weiter auf Wachstumskurs

Werbung

Air Liquide: Industriegasehersteller mit starker Marktposition im Kerngeschäft!

Air Liquide hat sich in den vergangenen Jahren mit der Übernahme des US-Wettbewerbers Airgas zu einem der führenden Player gemausert und rangiert hinter Branchenprimus Linde weltweit auf Rang 2. Da technische Gase und Industriegase in vielen Schlüsselbranchen, sei es in der Medizintechnik, im Anlagen- und Maschinenbau, in der Lebensmittelindustrie oder im Automobilsektor benötigt werden, zieht der Absatz im Kerngeschäft dank der konjunkturellen Belebung seit geraumer Zeit merklich an. Aufgrund seiner Expertise im Bereich Anlagenbau ist Air Liquide außerdem gut positioniert, um vom durch die EU mit milliardenschweren Subventionen unterstützten Übergang zur Wasserstoff-Wirtschaft massiv profitieren zu können. Vielversprechende Wachstumschancen eröffnen sich für Air Liquide auch bei sogenannten Dekarbonisierungs-Lösungen für die Industrie, zumal man hier ebenfalls zu den führenden Playern in diesem Multimilliarden-Markt gehört.

Air Liquide – Übergang zur Wasserstoffwirtschaft eröffnet exzellente Wachstumschancen!

Die Produktion von Grünem Wasserstoff avanciert zu einem der wichtigsten Zukunftsfelder von Air Liquide. Denn Grüner Wasserstoff als Ersatz für Kohle und andere konventionelle Energieträger wird künftig vor allem in der Industrie eine wichtige Rolle beim Erreichen der Klimaziele spielen. Angesichts immer strengerer Umweltauflagen und steigender CO2-Preise suchen vor allem Unternehmen aus der Chemie-, Stahl- und Baustoffindustrie nach Wegen, um ihre CO2-Emissionen in den kommenden Jahren nachhaltig zu reduzieren. Um den wachsenden Bedarf an Grünem Wasserstoff zu decken, fährt Air Liquide seine Erzeugerkapazitäten für Grünen Wasserstoff systematisch nach oben. Gemeinsam mit Siemens Energy entsteht in Düsseldorf eine 20 MW-Protonen-Exchange-Membran (PEM)-Elektrolyseanlage zur Erzeugung von erneuerbarem Grünem Wasserstoff, die Ende 2023 jährlich rund 2.900 Tonnen des CO2-neutralen Energieträgers produzieren soll. Damit wird die Versorgung von Schlüsselindustrien wie Stahl, Chemie in Nordrhein-Westfalen über die rund 220 Kilometer lange Wasserstoff-Pipeline von Air Liquide gewährleistet. Einer der bedeutendsten Referenzkunden von Air Liquide ist der Stahlproduzent ThyssenKrupp, der die CO2-Emissionen bei der Stahlproduktion durch den Einsatz von Grünem Wasserstoff am Standort Duisburg deutlich reduzieren will.

Air Liquide – Carbon Capturing-Lösungen für die Industrie versprechen enormes Potential!

Air Liquide hat sich mit Dekarbonisierungs-Lösungen für die Industrie, nicht zuletzt dank seiner Cryocap-Oxy-Carbon Capture-Technologie, mit der sich 95 % der CO2-Emissionen aus den Abgasen bei Industrieanlagen herausfiltern lassen, einen Namen gemacht und gehört hier zu den führenden Anbietern. Auch in diesem Zukunftssegment konnte Air Liquide bereits mehrere bedeutende Referenz-Aufträge an Land ziehen. So realisiert man derzeit ein industrielles Großprojekt für den Zementhersteller Holcim am belgischen Standort Obourg, mit dem der CO2-Ausstoß des Zementwerks jährlich um 1,1 Millionen Tonnen reduziert werden soll. Außerdem ist Air Liquide gemeinsam mit weiteren hochkarätigen Partnern wie Korea National Oil und Shell an der Umsetzung des Shepherd CCS-Projekts in Südkorea und Malaysia beteiligt. Ziel dieses Megaprojekts ist es, die in Südkorea anfallenden CO2-Emissionen durch CCS zu binden und anschließend in Malaysia in speziellen CO2-Terminals zu speichern. Im Anschluss soll das CO2 dann als Grundlage für die Herstellung von Methanol oder anderen Grundstoffen wie Ameisensäure genutzt werden.

Air Liquide überzeugt mit starken Halbjahreszahlen – Jahresprognose bietet Spielraum für positive Überraschungen!

Da die Nachfrage nach Industriegasen vor allem in den USA und Europa weiter anzieht, konnte Air Liquide im ersten Halbjahr auch operativ überzeugen. So verbesserten sich die Umsatzerlöse auf wechselkursbereinigter Basis um 4,9 % auf 13,98 Mrd. Euro, was deutlich über den Konsenserwartungen gelegen hatte. Erfreulich entwickelten sich die Absätze in der ersten Jahreshälfte auch in der Region Asien/Pazifik, zumal sich die chinesische Binnenwirtschaft langsam von den Auswirkungen der Zero-Covid-Politik im Reich der Mitte erholt. Deutliche Zuwächse hatte man hingegen beim bereinigten operativen Ergebnis vorzuweisen. Hier konnte man vor allem dank Preiserhöhungen im Kerngeschäft mit Industriegasen und im Healthcare-Segment, in dem man u.a. bei medizinischem Sauerstoff zu den weltweit führenden Anbietern gehört, im Vorjahresvergleich um 13,0 % auf 2,48 Mrd. Euro zulegen, womit man die Konsenserwartungen übertreffen konnte. Nach dem starken Abschneiden im ersten Halbjahr hat Air Liquide gute Chancen, auch im laufenden Fiskaljahr positiv zu überraschen, zumal man auch bei der Umsetzung seines Ende 2022 aufgesetzten Restrukturierungsprogramms „Advance“ gute Fortschritte macht. Allein im ersten Halbjahr konnte man trotz weiter steigender Lohn-Kosten und rekordhoher Energiepreise in diesem Zusammenhang Einsparungen in Höhe von rund 206 Mio. Euro realisieren. Daher dürfte Air Liquide in der Lage sein, seine operative Gewinnmarge, die im Jahr 2022 bei 16,2 % gelegen hatte, weiter zu verbessern. Da sich die Aussichten im Kerngeschäft weiter verbessern und man dank seiner starken Marktposition in Zukunftsmärkten wie Carbon Capturing und Grüner Wasserstoff über exzellente Wachstumsaussichten verfügt, hat Air Liquide gute Chancen, um sein Gewinnwachstum mittelfristig weiter zu beschleunigen. Entsprechend dürfte der Gewinn je Aktie in 2023 laut Analystenkonsens auf 6,55 Euro steigen, während für 2024 ein EPS von 7,10 Euro erwartet wird.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Air Liquide S.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Air Liquide S.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW8QBZ, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Air Liquide S.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 150,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Air Liquide S.A. an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 150,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 31.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Air Liquide S.A. am 20.12.2024 auf oder über 150,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 02.10.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion