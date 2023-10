AKTIEN IM FOKUS: Kion und Jungheinrich gefragt wegen positiver Analystenstudie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufempfehlungen von Jefferies haben am Montag die Aktien der beiden Lagertechnik-Hersteller Kion und Jungheinrich angetrieben. Im frühen Xetra-Handel zog der Kurs von Kion um 1,5 Prozent an und bei Jungheinrich lag das Plus sogar bei 3,5 Prozent. Jungheinrich schaffte es damit über die seit Anfang August abfallende 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist.

Konjunktursorgen hätten dafür gesorgt, dass in den beiden Papieren zuletzt ein zu negatives Szenario eingepreist wurde, schrieb Analyst Lucas Ferhani in der Erstbewertung.

Die beiden Unternehmen hatten 2021 während der Pandemie einen Boom erlebt, der sich normalisiere. Sie sollten demnächst aber von massiven Auftragsbeständen zu höheren Preisen profitieren, was ihnen bis ins Jahr 2024 hinein ein Sicherheitspolster verschaffe. Eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle dürfte auch den Margenverfall begrenzen./tih/jha/