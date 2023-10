DAX® - “outside quarter” als Mutmacher!

Das höhere Hoch und das tiefere Tief im Vergleich zum Vorquartal – sprich das in der ersten Analyse des heutigen Daily Trading Newsletters beschriebene „outside quarter“ – besitzt allerdings noch eine weitere Botschaft. Für den DAX® haben wir auf Basis der Daten seit 1988 dieses besondere Chartmuster statistisch genauer untersucht. Seit Bestehen des Auswahlindex ist der September-Außenstab erst der 16. seiner Art. Es handelt sich also tatsächlich um ein besonderes und durchaus seltenes Chartmuster. Im nebenstehenden Chart haben wir die „outside quarters“ der letzten 20 Jahre mit den grünen Pfeilen markiert. Es fällt auf, dass auf das Phänomen „Außenstab“ oftmals ein konstruktives Quartal folgt. Historisch betrachtet, ist dies sogar in knapp 87 % aller „outside quarters“ der Fall. Im Mittel kann das Aktienbarometer dabei um 8,4 % zulegen. Damit fällt die Performance besser aus als häufig lehrbuchmäßig als Gesamtjahresertrag auf der Aktienseite unterstellt wird. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der letzte Außenstab von Ende 2021 für das einzige schmerzhafte Fehlsignal mit DAX®-Verlusten von gut 9 % im 1. Quartal 2022 sorgte. Dennoch ist das Phänomen über die letzten 35 Jahre insgesamt ein Mutmacher. Gerade nach dem schwachen Q3 ist am Aktienmarkt jeder Rettungsanker willkommen.

DAX® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.