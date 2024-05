MDAX® - Besondere Formation – besonderes Aufholpotenzial?

Während der DAX® in diesem Jahr bereits 26 Mal ein neues Allzeithoch erreicht hat, kann der MDAX® von einer solchen Erfolgssträhne nur träumen. Von seinem Rekordlevel aus dem Jahr 2021 bei 36.429 Punkten ist der „kleine Bruder“ noch ein gutes Stück entfernt. Dennoch ist der Kursverlauf der deutschen „mid caps“ derzeit mehr als einen Blick wert. Das liegt vor allem an einer besonderen Konstellation auf Quartalsbasis. Die letzten beiden 3-Monats-Perioden hat der MDAX® nämlich jeweils zwei „Hammer-Umkehrmuster“ ausgebildet. Diese konstruktiven Kerzenformationen treten dabei exakt im Bereich des langfristigen Durchschnitts der letzten 38 Quartale (akt. bei 25.672 Punkten) auf. Nachhaltig nach oben aufgelöst wären die beiden Trendwendemuster bei einem Anstieg über die Marke von 27.500 Punkten – ein Level, welches in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt hat, aber auch bestens mit den Hochpunkten von 2017/18 harmoniert. Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Sprung über die diskutierte Hürde als Startsignal für eine Aufholbewegung seitens der „2. Reihe“. Die alte Aufwärtstrendlinie seit 2009 (akt. bei 31.169 Punkten) markiert dann ein erstes Anlaufziel, wohingegen der o. g. Durchschnitt eine technisch sinnvolle Absicherung darstellt.

MDAX® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

