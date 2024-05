DAX® - Diesen ersten Rückzugsbereich sollten Sie kennen!

Nach dem erneuten Allzeithoch der vergangenen Woche bei 18.893 Punkten konsolidiert der DAX® und sammelt somit möglicherweise neue Kraft für den nächsten Aufwärtsimpuls. Im bisherigen Wochenverlauf findet das Durchatmen in äußerst engen Grenzen statt, denn die Hoch-Tief-Spanne beträgt weniger als 200 Punkte. Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns schauen wir trotz des intakten Haussetrends zunächst auf die Unterseite. An drei der letzten sechs Handelstagen haben die deutschen Standardwerte bei rund 18.630 Punkten markante Tagestiefs ausgeprägt. Markant deswegen, weil die entsprechenden Tageskerzen jeweils nennenswerte Lunten in diesem Bereich aufweisen und per Saldo „Hammer-Muster“ bilden. Dieser Auffangbereich wird noch zusätzlich durch das alte Allzeithoch von Anfang April bei 18.567 Punkten verstärkt. Solange diese Bastion verteidigt wird, besitzt das aktuelle Luftholen einen konstruktiven Charakter. Solange halten wir auch an dem Etappenziel in Form der runden 19.000er-Marke bzw. dem kalkulatorischen Kursziel von 19.500 Punkten – abgeleitet aus der Schiebezone seit März – fest.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.