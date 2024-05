DAX® - Kurzfristige Haltezone "im Feuer"

Seit dem Allzeithoch vom Mittwoch der Vorwoche bei 18.893 Punkten befindet sich der DAX® im Konsolidierungsmodus. Für die laufende Woche gilt das in besonderer Weise, denn auch am vierten Handelstag verharrten die deutschen Standardwerte innerhalb einer sehr engen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 200 Punkten. Kurzfristig stechen zudem die Tiefs der letzten Handelstage hervor. Zuletzt hat das Aktienbarometer im Bereich von rund 18.630 Punkten eine Vielzahl an Kerzen mit markanten Lunten ausgeprägt. Drei Tageskerzen bilden sogar klassische „Hammer“-Formationen. Diese Kerzenmuster unterstreichen den unterstützenden Charakter dieser Bastion, zumal das alte Allzeithoch von Anfang April bei 18.567 Punkten diesen Auffangbereich noch zusätzlich verstärkt. Jedes Luftholen oberhalb dieser kurzfristigen Schlüsselzone werten wir grundsätzlich konstruktiv und spricht perspektivisch für die Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends. Doch genau um das Verteidigen dieser Bastion wird es heute gehen, denn die Kehrseite der Medaille ist, dass deren Bruch im Stundenbereich eine kleine Topformation vervollständigen würde.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

