S&P 500: Frühjahreshochs im Blick

Der marktbreite US-Index S&P 500 hat zu Beginn dieser Handelswoche den 200-Tage-Durchschnitt bärisch gekreuzt und ist auf einen seit Oktober letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend gefallen. Dieser droht nun unmittelbar gebrochen zu werden, doch Unterstützung naht in Form der Frühjahreshochs.

Nachdem eine volatile Pattsituation aus dem Zeitraum von Juni bis Mitte September zur Unterseite aufgelöst worden ist, kam es zu einem Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen am EMA 200 und dem laufenden Aufwärtstrend. Diese Vorgaben wurden vollständig umgesetzt, allerdings hapert es derzeit noch an einem vielversprechenden Stabilisierungsansatz beim S&P 500 Index.

Doch zeitgleich eilen nun die Frühjahreshochs um 4.200 Punkten dem Barometer als Unterstützung herbei, wo sicherlich eine technische Gegenreaktion einsetzen dürfte. Zu viel sollte man sich hiervon allerdings nicht versprechen.

Kurzzeitige Kursgewinne an 4.300 Punkte und darüber an 4.333 Zähler wären in einem solchen Rahmen durchaus möglich. Spätestens ab 4.361 Zählern sollten aber wieder längere Gewinnmitnahmen zwingend eingeplant werden.

Kommt es dagegen zu einem Bruch von 4.200 Punkten, müssten sich Investoren rasch auf weitere Verluste auf 4.048 und darunter sogar 3.999 Punkte einstellen.