APA ots news: UNIQA holt Gold für Unfallversicherung bei AssCompact-Award...

Wien (APA-ots) - Im Rahmen der jährlich stattfindenden Fachmesse "AssCompact Trendtag" wurden am Vormittag des 5. Oktober die AssCompact Awards verliehen. Dabei ging UNIQA nicht nur als Siegerin in der Unfallversicherung hervor, sondern erlangte in den Kategorien "Krankenversicherung" und "Bester Service für Vermittler" gleich zweimal Silber. UNIQA zählt auch 2023 in mehreren Kategorien zu den Preisträgern der AssCompact Awards: "Die Auszeichnungen freuen uns sehr, kommen sie doch durch die Befragung von unabhängigen Makler:innen zustande. Dieser Vertrauensbeweis bestätigt unseren Weg und spornt uns gleichzeitig an, weiter an unseren Produkten und Services zu arbeiten, um auch künftig Maßstäbe in der Branche zu setzen", betont Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group die hohe Relevanz der Auszeichnung. Der erste Platz in der Unfallversicherung bestätigt die führende Expertise in diesem Bereich: "Im Bereich der Unfallversicherung sind wir seit mehr als einem Jahrzehnt führend am Markt. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen und bieten ihnen individuelle Sicherheit, abgestimmt auf die persönliche Freizeitgestaltung und sportlichen Vorlieben. Das haben wir auch bei unserem neuen Unfallprodukt, das wir Anfang des heurigen Sommers eingeführt haben, strikt umgesetzt. Dabei bezahlen unsere Kund:innen nur das, was sie benötigen. In Zeiten der Teuerung eine Produkteigenschaft, die überzeugt. Das bestätigt die herausragende Nachfrage und nun auch der erste Platz bei den AssCompact Awards", freut sich Peter Humer. Silber-Awards in den Kategorien "Krankenversicherung" und "Bester Service für Vermittler" Auch in der Krankenversicherung wurde UNIQA top bewertet und hat sich mit dem 2. Platz den begehrten Award in Silber gesichert. Als Marktführerin bietet UNIQA nicht nur erstklassige Produkte und umfangreiche Services im Bereich Gesundheit, sondern baut hier ein umfassendes Ökosystem auf - von mentaler Gesundheit bis hin zu Diagnostikangeboten, die von zu Hause aus durchgeführt werden können. In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein und der Bedarf der Menschen im Bereich Gesundheit stark gestiegen - mit den Produkten und Services von UNIQA haben die Vermittler:innen genau jene Angebote an der Hand, die ihre Kund:innen verstärkt nachfragen. Die Kategorie "Bester Service für Vermittler" ist die Königsdisziplin, denn hier bewerten die unabhängigen Makler:innen, wie sie selbst von den Versicherungen betreut werden. Auch hier ist UNIQA mit dem 2. Platz unter den Besten, eine klare Bestätigung der Vertriebsstrategie "Regional und Digital". UNIQA ist fest davon überzeugt, dass die enge Verbundenheit mit den Vertriebspartner:innen in den Regionen der Schlüssel zum Erfolg ist und setzt daher stark auf regionale Präsenz und Kompetenz - mit hochqualifizierten Accountmanager:innen, Gewerbe- und Vorsorgeexpert:innen sowie über 50 engagierten Mitarbeitenden im PartnerService. Zusätzlich zu dieser persönlichen Servicierung bietet UNIQA eine umfassende digitale Anbindung an die internen Systeme, die die unabhängigen Makler:innen in ihrer täglichen Arbeit optimal unterstützen. Fotocredit: UNIQA/Robert Faritsch Bildunterschrift v.l.n.r.: Thomas Jaklin (Leiter Lebens- und Unfallversicherung), Christian Voith (Leiter Maklervertrieb), Klaus Jugl (Unfallversicherung) und Peter Humer (Vorstand Kunde & Markt Österreich UNIQA Insurance Group) freuen sich über Gold und zweimal Silber für UNIQA. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Natascha A. Smole Pressesprecherin UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Mobil: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0151 2023-10-05/13:10