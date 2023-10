EQS-News: Evotec, ClavystBio, Leaps by Bayer, Lightstone Ventures und Polaris Partners starten '65LAB'

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec, ClavystBio, Leaps by Bayer, Lightstone Ventures und Polaris Partners starten '65LAB'



05.10.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EIN EINZIGARTIGES GRÜNDUNGSVEHIKEL INITIIERT VON LIGHTSTONE VENTURES UND EVOTEC SE UND AUFGEBAUT MIT DEN PARTNERN CLAVYSTBIO, LEAPS BY BAYER, POLARIS PARTNERS, UND DEM POLARIS INNOVATION FUND

DIE ERSTE PARTNERSCHAFT DIESER ART IN SINGAPUR UND ASIEN NUTZT BAHNBRECHENDE WISSENSCHAFT VON DER AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH („A*STAR“) SINGAPORE, DER NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE („NUS“) UND DER DUKE-NUS MEDICAL SCHOOL, UM VERBESSERUNGEN FÜR DIE GLOBALE GESUNDHEIT ZU ERREICHEN

NEUER INKUBATOR WIRD DURCH DIE GRÜNDUNG NEUER UNTERNEHMEN MIT FOKUS AUF BAHNBRECHENDE THERAPEUTIKA DIE TRANSLATION VON VIELVERSPRECHENDEN AKADEMISCHEN PROJEKTEN ZUR KOMMERZIALISIERUNG UND DAS WACHSTUM VON SINGAPURS BIOTECH-ÖKOSYSTEM BESCHLEUNIGEN Hamburg, Deutschland, und Singapur, 05. Oktober 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine neue BRIDGE-Partnerschaft mit Lightstone Ventures, ClavystBio, Leaps by Bayer, Polaris Partners, und dem Polaris Innovation Fund eingegangen ist. „65LAB“, Evotecs erste akademische BRIDGE in Asien, zielt darauf ab, die Wirkstoffforschung und Schaffung neuer medizinischer Unternehmen in Singapur voranzutreiben.



65LAB ist die erste Zusammenarbeit dieser Art in Singapur und wurde von Lightstone Ventures zusammen mit Evotec initiiert, um die globalen Fähigkeiten ihrer Partner wie Finanzierung, Netzwerke, Unternehmensgründung und Expertise in der Wirkstoffforschung, zur Identifizierung und Beschleunigung der Kommerzialisierung von vielversprechender Forschung aus akademischen und F&E-Institutionen in Singapur zu nutzen. Diese Institutionen sind die Agency for Science, Technology and Research („A*STAR“), die National University of Singapore („NUS“) und Duke-NUS Medical School (eine Zusammenarbeit zwischen der Duke University und NUS). 65LAB hat das Ziel Evotecs vollintegrierte F&E-Plattform und Stärke in der Produktentwicklung mit Singapurs erstklassiger akademischer und translationaler Wissenschaft sowie der wachsenden Biotech-Infrastruktur zu kombinieren, um bahnbrechende Therapien zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln.



65LAB wurde gegründet, um ein Modell für eine langfristige Partnerschaft zu etablieren, die zukünftiges Unternehmenswachstum und die Entwicklung von Singapurs Biotech-Ökosystem fördert. 65LAB wählt vielversprechende akademische Projekte aus und investiert über einen Zeitraum von 18-24 Monaten bis zu 1,5 Mio. US$ in jedes Projekt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Wissenschaftler:innen der Partner-Institutionen ihre therapeutischen Innovationen durch die Unterstützung von Evotecs Expert-in-Residence als auch durch den direkten Zugang zu den Fähigkeiten des Wissenschaftskonzerns in den Bereichen Wirkstoffforschung, Translation und Entwicklung in allen Krankheitsbereichen und therapeutischen Modalitäten zu beschleunigen. Nach Abschluss werden die Projekte von den 65LAB-Investoren für weitere Investitionen und die Gründung neuer Unternehmen bewertet.



Der Kern der Zusammenarbeit von 65LAB sind die akademischen und F&E-Partner in Singapur, deren Forschungsergebnisse mit dem Ziel umgesetzt werden, potenziellen kommerziellen Erfolg zu erzielen und positive Auswirkungen auf Patient:innen zu haben. Singapurs akademische und translationale Forschende des öffentlichen Sektors verfügen über Fachwissen in verschiedenen Behandlungsmodalitäten und Krankheitsbereichen mit hohem ungedecktem Bedarf.



Der Vorstand von 65LAB setzt sich zusammen aus weltweit führenden Biotech-Investoren mit umfassender Erfahrung im Aufbau von Unternehmen und in der Förderung einer breiten Palette von therapeutischen Modalitäten in und durch die klinische Erprobung. Der Vorstand beaufsichtigt und steuert die Strategie und die Tätigkeiten von 65LAB und umfasst Dr. Wen Qi Ho, Therapeutics Lead, ClavystBio, Dr. Christina Isacson, Partner, Lightstone Ventures, Dr. Pei Sze Ng, Director, Leaps by Bayer, und Dr. Kim Png, Principal, Polaris Partners.



Dr. Thomas Hanke, EVP Head of Academic Partnerships von Evotec, sagte: „Singapur verfügt über mehrere weltweit anerkannte Einrichtungen für die Grundlagenforschung im Life Science-Bereich. Wir freuen uns darauf, diese bahnbrechende Forschung mit 65LAB in Produktkandidaten und neue Unternehmensgründungen umzusetzen, die Patient:innen mit ungedecktem medizinischem Bedarf in allen Modalitäten und Therapiebereichen zugutekommen werden.“



Dr. Christina Isacson, Partner, Lightstone Ventures, sagte: „Lightstone setzt sich seit langem für das Wachstum des vielversprechenden Biotech-Sektors in Singapur ein, und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die spannende Forschung zur Arzneimittelentwicklung an den Universitäten des Landes weiter zu fördern und in sie zu investieren. 65LAB ist ein einzigartiges Unternehmen, dessen Hauptunterscheidungsmerkmal das Konsortium erfahrener globaler Life-Science-Investoren ist, die das ungenutzte Potenzial der hervorragenden wissenschaftlichen Talente in Singapur erkennen. Wir freuen uns, mit einer so angesehenen Gruppe von Investoren zusammenzuarbeiten, die beträchtliche Ressourcen, Erfahrungen und Netzwerke mitbringen, um diese Innovationen in neue Medikamente umzuwandeln und auf den Markt zu bringen.“





Über 65LAB

65LAB wurde gegründet, um Innovationen in lebensrettende Medikamente umzusetzen. Unser Ziel ist es, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und neue medizinische Unternehmen in Singapur zu gründen. Wir beschleunigen den Weg der Wirkstoffforschung und die Gründung neuer Unternehmen, indem wir das Fachwissen globaler Partner — führender Forschungseinrichtungen in Singapur, etablierter Life-Science-Investoren und dem renommierten Unternehmen für Wirkstoffforschung und -entwicklung Evotec — zusammenbringen. 65 ist eine Hommage an das Jahr, in dem Singapur unabhängig wurde. Es ist auch der Ländercode von Singapur. 65lab.sg



Über Evotecs BRIDGE-Modell: Partnerschaften, die Innovation beschleunigen

Evotec hat ein neues Paradigma für die Translation der akademischen Frühphasenforschung in pharmazeutische Forschung und Entwicklung geschaffen, das sich „BRIDGE“ (Biomedical Research, Innovation & Development Generation Efficiency) nennt. BRIDGEs sind ein integrierter Rahmen aus einem Fonds und einem Vergabesystem, um bahnbrechende akademische Wissenschaften zu erschließen, neue Spin-Off-Unternehmen zu gründen und Kooperationen mit Pharma und Biotech aufzubauen. Durch diese Bemühungen hat Evotec eine neue Formel für die schnelle Entdeckung von Medikamenten im Frühstadium definiert. Seit der Einführung des Modells im Jahr 2016 hat Evotec mehrere verschiedene BRIDGEs aufgebaut, z. B. LAB282, LAB150, Danube Labs, beLAB2122 und beLAB1407, LAB eN² sowie Investitionen in Start-up-Studios, die sich auf akademische Innovation konzentrieren, wie z. B. Autobahn-Labs, Argobio and Extend. Unter www.evotec.com/de/innovate/bridges erhalten Sie weitere Informationen zu den BRIDGEs von Evotec.



Zusätzliche Zitate:



Dr. Khoo Shih, Chief Executive Officer, ClavystBio, sagte: „65LAB vereint Akteure des privaten und öffentlichen Sektors in einer gemeinsamen Vision. ClavystBios Aufgabe ist es, die Kommerzialisierung von Innovationen im Bereich der Biowissenschaften durch den Aufbau von Unternehmen und Partnerschaften zu beschleunigen. Wir freuen uns, die Entwicklung wissenschaftlicher Talente und Innovationen an Singapurs führenden akademischen und F&E-Einrichtungen zu unterstützen, um die Gründung neuer Unternehmen zu ermöglichen und unser Ökosystem auszubauen.“



Dr. Jürgen Eckhardt, EVP, Head of Leaps by Bayer and Pharmaceuticals Business Development, Licensing & Open Innovation, sagte: „Wir freuen uns, zusammen mit einem erstklassigen Konsortium in Asien zu investieren, um das bemerkenswerte wissenschaftliche Talent in Singapur und darüber hinaus zu nutzen. Leaps Ziel ist es, zehn der größten Herausforderungen der Menschheit zu lösen, indem wir in Teams investieren, die grundlegende Durchbrüche erzielen. Weder Innovation noch Krankheit kennen geografische Grenzen. Deshalb wollen wir die besten und klügsten Köpfe auf der ganzen Welt zum Wohle der Patient:innen unterstützen und sind gespannt auf die Fortschritte, die sich aus 65LAB ergeben werden.“



Amy Schulman, Managing Partner von Polaris Partners und dem Polaris Innovation Fund, sagte: „Singapur verfügt über ein aufkeimendes Biotech-Ökosystem, einschließlich einer Fülle an akademischer Wissenschaft, die nur darauf wartet, umgesetzt zu werden. 65LAB wird eine wichtige Rolle dabei spielen, Entwicklungskapazitäten und Fachwissen einzubringen, um die Umsetzung dieser innovativen IP zu erleichtern. Gemeinsam mit unseren akademischen Partnern und Investoren freuen wir uns darauf, die Entwicklung neuer Medikamente und Innovationen zu unterstützen, die Patient:innen weltweit zugutekommen werden.“



Dr. Koh Shuwen, Director, Technology Transfer and Innovation, NUS Enterprise, sagte: „65LAB verkörpert den Geist der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie, indem es das geistige Eigentum der Universität erfolgreich für die Nutzung und Übernahme durch die Industrie umsetzt. Diese Zusammenarbeit bietet der NUS und ihren Partnern die Möglichkeit, Innovationen zu beschleunigen, indem sie die Industrie in einem frühen Stadium der Technologieentwicklung einbeziehen.“



Assistant Professor David Wang, Director des Centre for Technology and Development, Duke-NUS Medical School, fügte hinzu: „Als Forschungshochburg ist Duke-NUS bestrebt, akademische Entdeckungen in klinische Produkte umzusetzen, und ich bin zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit 65LAB uns in die Lage versetzen wird, dies auf eine neue Ebene zu heben.“



Irene Cheong, Executive Director von A*STAR’s Innovation & Enterprise Group sagte: „A*STAR freut sich, mit 65LAB zusammenzuarbeiten und die Umsetzung neuartiger biomedizinischer Entdeckungen von der Forschung bis zur Anwendung zum Wohle der Patient:innen in Singapur und darüber hinaus zu unterstützen. Als strategischer Innovationsmotor für das F&E-Ökosystem von Singapur freuen wir uns darauf, zum Wachstum des lokalen Biotech-Ökosystems beizutragen.“





ÜBER CLAVYSTBIO

ClavystBio hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kommerzialisierung von bahnbrechenden Entwicklungen in den Biowissenschaften zu beschleunigen, um die Gesundheit zu verbessern. Wir investieren und arbeiten mit Innovatoren, Unternehmern und Gründern zusammen, um globale Unternehmen in Singapur zu gründen und wachsen zu lassen. Wir fördern Partnerschaften zwischen Akademikern, der Industrie und Investoren und versammeln Life-Sciences-Gemeinschaften in unserem kollaborativen Innovationsraum Node 1. Gemeinsam bringen wir Singapur als globales Zentrum für translationale Biowissenschaften voran. www.clavystbio.com



ÜBER LIGHTSTONE VENTURES

Lightstone Ventures ist ein globaler Risikokapitalfonds, der sich darauf spezialisiert hat, neue wissenschaftliche Durchbrüche in klinisch und kommerziell sinnvolle Therapien umzusetzen. Wir investieren in Biotech- und Medizintechnikunternehmen, die große Ideen entwickeln, die das Leben der Patienten verändern können. Wir wurden 2012 gegründet, um visionäre Unternehmer mit den Ressourcen und der operativen Anleitung auszustatten, die erforderlich sind, um innovative Therapeutika und Technologien für die Menschen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen. Unser Investmentteam hat in den letzten zwei Jahrzehnten 19 Übernahmen und 20 Börsengänge geleitet. Wir haben Büros in Boston, Massachusetts, Menlo Park, Kalifornien, und Dublin, Irland. www.lightstonevc.com



ÜBER LEAPS BY BAYER

Leaps by Bayer, eine Einheit der Bayer AG, führt Impact Investments durch, um Lösungen für einige der größten Herausforderungen unserer Zeit in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft zu finden. Das Investitionsportfolio umfasst mehr als 50 Unternehmen. Sie alle arbeiten an potenziell bahnbrechenden Technologien, um bestimmte Herausforderungen zu bewältigen, wie z. B. die Entwicklung einer nachhaltigen Proteinversorgung, die Verringerung der Umweltauswirkungen der Landwirtschaft, die Vorbeugung oder Heilung von Krebs und andere. www.leaps.bayer.com



ÜBER POLARIS PARTNERS UND POLARIS INNOVATION FUND

Polaris Partners blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmern und Innovatoren von Weltrang zurück, die die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verbessern. Das Multimilliarden-Dollar-Unternehmen verwaltet spezialisierte und diversifizierte Fonds in den Bereichen Gesundheitswesen und Technologie mit Investitionen in allen Phasen. Der Polaris Innovation Fund zielt darauf ab, das kommerzielle und therapeutische Potenzial der akademischen Forschung im Frühstadium zu beschleunigen. Durch die Zusammenarbeit mit leidenschaftlichen Unternehmern, die sich für die Wissenschaft einsetzen, fördert Polaris Innovation Fund die Gründung und das Wachstum von Unternehmen durch ein aktives Investitionsmodell. www.polarispartners.com



ÜBER AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH

Die Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ist Singapurs führende Forschungs- und Entwicklungsagentur im öffentlichen Sektor. Durch offene Innovation arbeiten wir mit unseren Partnern im öffentlichen und privaten Sektor zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Als Wissenschafts- und Technologieorganisation überbrückt A*STAR die Kluft zwischen Wissenschaft und Industrie. Unsere Forschung schafft wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze für Singapur und verbessert das Leben der Menschen, indem sie die gesellschaftlichen Auswirkungen in den Bereichen Gesundheitswesen, städtisches Leben und Nachhaltigkeit verbessert. A*STAR spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung von wissenschaftlichen Talenten und Führungskräften für die breitere Forschungsgemeinschaft und die Industrie. Die F&E-Aktivitäten von A*STAR erstrecken sich von den biomedizinischen Wissenschaften bis hin zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften, wobei sich die Forschungseinrichtungen hauptsächlich in Biopolis und Fusionopolis befinden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.a-star.edu.sg



ÜBER DUKE-NUS MEDICAL SCHOOL

Duke-NUS ist Singapurs Flaggschiff unter den medizinischen Hochschulen für Hochschulabsolventen und wurde 2005 im Rahmen einer strategischen, von der Regierung geführten Partnerschaft zwischen zwei Weltklasse-Institutionen gegründet: der Duke University School of Medicine und der National University of Singapore (NUS). Durch ein innovatives Curriculum werden die Studenten an der Duke-NUS zu facettenreichen "Clinicians Plus" ausgebildet, die das Gesundheitswesen und das biomedizinische Ökosystem in Singapur und darüber hinaus lenken können. Die Duke-NUS ist führend in bahnbrechender Forschung und translationaler Innovation und hat mit ihren fünf Signature Research Programmes und zehn Zentren internationales Renommee erlangt. Die nachhaltige Wirkung ihrer Entdeckungen wird durch die erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der akademischen Medizin mit Singapore Health Services (SingHealth), Singapurs größtem Gesundheitskonzern, noch verstärkt. Aus dieser strategischen Allianz sind 15 akademische klinische Programme hervorgegangen, die multidisziplinäre Forschung und Ausbildung nutzen, um die Medizin zu verändern und Leben zu verbessern. www.duke-nus.edu.sg



ÜBER NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS)

Die National University of Singapore (NUS) ist Singapurs Vorzeigeuniversität, die einen globalen Ansatz in den Bereichen Bildung, Forschung und Unternehmertum bietet, wobei der Schwerpunkt auf asiatischen Perspektiven und Fachwissen liegt. Wir haben 16 Colleges, Fakultäten und Schulen auf drei Campus in Singapur, mit mehr als 40.000 Studenten aus 100 Ländern, die unsere lebendige und vielfältige Campus-Gemeinschaft bereichern. Außerdem haben wir mehr als 20 unternehmerische Zentren der NUS Overseas Colleges auf der ganzen Welt eingerichtet. Unser multidisziplinärer und praxisorientierter Ansatz in den Bereichen Bildung, Forschung und Unternehmertum ermöglicht es uns, eng mit der Industrie, den Regierungen und der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, um wichtige und komplexe Themen zu behandeln, die für Asien und die Welt von Bedeutung sind. Die Forscher in unseren Fakultäten, Exzellenzzentren, Unternehmenslabors und mehr als 30 universitären Forschungsinstituten konzentrieren sich auf Themen wie Energie, ökologische und urbane Nachhaltigkeit, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten, aktives Altern, fortschrittliche Werkstoffe, Risikomanagement und Widerstandsfähigkeit von Finanzsystemen, Asienstudien und Smart Nation-Fähigkeiten wie künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft, Betriebsforschung und Cybersicherheit. www.nus.edu.sg



ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese „Data-driven R&D Autobahn to Cures“ sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Hinnerk.Rohwedder@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Volker.Braun@evotec.com

05.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com