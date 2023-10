Nervosität steigt, Tesla trotzt schlechten Nachrichten, Google, Palantir, Airbnb, Meta, Nvidia, Intel und Rivian - Calling USA

📺 YouTube-Kanal abonnieren

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute unter anderem um neue Angebote von Google und die Kursentwicklung von Tesla. Wie reagieren Analysten und Tesla-Chef Elon Musk auf die rückläufigen Absatzzahlen? Wo steht der Elektroautobauer im internationalen Vergleich? Und was gibt es Neues von Palantir und Airbnb? Warum dürften beide Unternehmen in einigen Wochen Schlagzeilen machen? Zudem geht es um kursbeeinflussende News von Intel, Meta und Rivian.

