Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 05.10.2023 Kursziel: EUR 8,40 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Weitreichende Erkenntnisse aus dem Conference Call sdm hat im ersten Halbjahr 2023 die Umsätze mehr als verdreifacht und das EBITDA mehr als verdoppelt. Dass die Zahlen nach dem Conference Call von der Börse trotzdem nicht goutiert wurden, beruht aus unserer Sicht auf einem Missverständnis, das von einer Investorenfrage ausgelöst wurde. Darauf wollen wir in diesem Update ebenfalls eingehen. Nachdem die Umsatz-Guidance für das Gesamtjahr 2023e von rund EUR 50 Mio. bestätigt wurde (und von uns als gut erreichbar eingestuft wird), bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel von EUR 8,40 sowie unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Im ersten Halbjahr 2023 haben sich die Konzernerlöse auf EUR 26,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,6 Mio., +212,1 YoY) im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Ursächlich für diese Entwicklung war die erstmalige, rückwirkend zum Jahresbeginn erfolgte Konsolidierung der beiden übernommenen Gesellschaften Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) und RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH, die EUR 18,2 Mio. bzw. EUR 0,4 Mio. zum Konzernumsatz beitrugen. Im Umkehrschluss kam es damit am Münchener Standort zu einem leichten Umsatzrückgang auf EUR 8,2 Mio. von EUR 8,6 Mio. im H1/2022, was Angabe gemäß darauf zurückzuführen ist, dass sdm sich im Ausschreibungsprozess für zwei langfristige Projekte mit einem Volumen von jeweils bis zu EUR 4 Mio. befindet, für deren Gewinnung bereits im Vorfeld personelle Kapazitäten vorgehalten werden müssen. Das EBITDA hat sich im H1/2023 auf EUR 1,979 Mio. (Vorjahr: EUR 0,833 Mio., +137,6% YoY) mehr als verdoppelt. Bereinigt um die Aufwendungen für die Kapitalerhöhung zur Kaufpreisfinanzierung der beiden Übernahmen in Höhe von EUR 0,230 Mio. lag das adjustierte EBITDA bei EUR 2,209 Mio. (+165,2% YoY). Stärkere Verschiebungen ergaben sich dagegen beim EBIT: Aufgrund der Bilanzierung nach HGB sind die Firmenwerte der operativen Tochterunternehmen linear über einen Zeitraum von zehn Jahren abzuschreiben. Dementsprechend kam es beim EBIT "nur" zu einem Anstieg auf EUR 1,318 Mio. (Vorjahr: EUR 0,664 Mio., +98,5% YoY) bzw. EUR 1,548 Mio. (bereinigt, +133,1% YoY). Weil die Konzernerträge auf die operativen Tochterunternehmen verlagert und dementsprechend die Holdingkosten inklusive der M&A-Aufwendungen steuerlich nicht berücksichtigt werden, lagen die Steuerquote mit 35,5% deutlich über dem Vorjahreswert (32,9%) und das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter zum Halbjahr 2023 mit EUR 0,318 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 0,388 Mio. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27833.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °