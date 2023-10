Bassett Furniture meldet Dividende

Der amerikanische Möbelhersteller Bassett Furniture Industries Inc. (ISIN: US0702031040, NASDAQ: BSET) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Ausschüttung für das vierte Quartal erfolgt am 24. November 2023 (Record date: 10. November 2023). Im Juli 2023 wurde die Dividende um 12,5 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Auf das Gesamtjahr gerechnet erhalten die Aktionäre eine Dividende von 0,72 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,20 US-Dollar (Stand: 5. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,78 Prozent.

Bassett Furniture ist 1902 gegründet worden und betreibt heute 89 eigene oder lizenzierte Filialen in den USA und in Puerto Rico. Im dritten Quartal (26. August) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 87,22 US-Dollar (Vorjahr: 118,01 Mio. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,59 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 7,63 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 28. September 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,54 Prozent im Minus (Stand: 5. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 132,56 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de