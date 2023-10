EQS-Adhoc: GRAMMER Aktiengesellschaft: Ergebnisentwicklung weicht im dritten Quartal 2023 vom Vorjahresniveau ab

EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

GRAMMER Aktiengesellschaft: Ergebnisentwicklung weicht im dritten Quartal 2023 vom Vorjahresniveau ab



10.10.2023 / 11:44 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) GRAMMER AG: Ergebnisentwicklung weicht im dritten Quartal 2023 vom Vorjahresniveau ab Gesamtjahresprognose eines Konzernumsatzes von rund 2,2 Mrd. EUR und operativen EBIT von rund 70 Mio. EUR bestätigt Ursensollen, 10. Oktober 2023 – Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis der vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2023 eine unter dem Vorjahresniveau liegende Ergebnisentwicklung. Demnach liegen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit rund 12,0 Mio. EUR (Q3 2022: 15,0 Mio. EUR) und das operative EBIT mit rund 11,5 Mio. EUR (Q3 2022: 14,2 Mio. EUR) im dritten Quartal 2023 unter dem Vorjahresniveau. Das operative EBIT wurde neben Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen in der Region AMERICAS in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR um positive Währungseffekte in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR bereinigt. Hingegen liegt der Konzernumsatz in den Monaten Juli bis September 2023 mit rund 561,9 Mio. EUR (Q3 2022: 558,6 Mio. EUR) auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Trotz der quartalsweisen Abweichung ist GRAMMERs operative Entwicklung auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten 2023 mit einem Umsatz in Höhe von rund 1.734,5 Mio. EUR (01-09 2022: 1.593,2 Mio. EUR) und einem operativen EBIT von rund 38,4 Mio. EUR (01-09 2022: 1,9 Mio. EUR) deutlich besser als im Vorjahreszeitraum. Dementsprechend hält der Vorstand an der im Geschäftsbericht veröffentlichten Gesamtjahresprognose 2023 (Konzernumsatz: rund 2,2 Mrd. EUR; operatives EBIT: rund 70 Mio. EUR) fest. Wie im Vorjahr wird auch im Jahr 2023 wieder mit einem starken vierten Quartal gerechnet. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2023 wird wie angekündigt am 30. Oktober 2023 veröffentlicht. Der Vorstand

GRAMMER AG Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Tanja Bücherl

Tel.: 09621 66 2113

Kontakt:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Tanja Bücherl
Tel.: 09621 66 2113
investor-relations@grammer.com



