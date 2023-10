EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU auf Kurs: Wachstum beschleunigt und Marge deutlich verbessert

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU auf Kurs: Wachstum beschleunigt und Marge deutlich verbessert



10.10.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 10. Oktober 2023

ABOUT YOU auf Kurs: Wachstum beschleunigt und Marge deutlich verbessert

Umsatzwachstum von 2,1% und deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA 1 auf -12,9 Mio. EUR im zweiten Quartal 2023/2024 führen zu einer um 7 Prozentpunkte höheren bereinigten EBITDA-Marge

auf -12,9 Mio. EUR im zweiten Quartal 2023/2024 führen zu einer um 7 Prozentpunkte höheren bereinigten EBITDA-Marge Initiativen zur Steigerung der Profitabilität zeigen Wirkung: Kosten für Fulfillment (-14,7%) und Marketing (-41,8%) sinken signifikant

Erhebliche Steigerung der Profitabilität im Commerce-Geschäft: Bereinigte EBITDA-Margen verbessern sich in den Segmenten DACH auf 1,9% und Rest of Europe auf -10,6% – Umsatzwachstum von 0,3% bzw. 1,3%

Erfolgreiche Implementierungsprojekte der durch Abspaltung neu gegründeten SCAYLE GmbH führen zu positivem Wachstum im Tech-Bereich

B2B-Geschäft steigert Gewinn um mehr als das Doppelte durch einen größeren Anteil der wachsenden und hoch-margigen Tech-Umsätze

Anstieg der Kunden- und Bestellzahlen: 12,6 Mio. aktive Kund*innen LTM 2 tätigen 39,1 Mio. Bestellungen mit einer höheren Bestellfrequenz von 3,1

tätigen 39,1 Mio. Bestellungen mit einer höheren Bestellfrequenz von 3,1 Prognose für laufendes Geschäftsjahr konkretisiert: Vorstand geht von Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von +1% bis +11% aus, unverändert wird das Erreichen der Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA erwartet

Hamburg (10. Oktober 2023) – Die ABOUT YOU Group, mit einem der am schnellsten wachsenden Online-Fashion-Stores und einer der modernsten B2B-Sparten in Europa, steigerte den Umsatz im zweiten Quartal leicht um 2,1% auf 439,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal verzeichnete die ABOUT YOU Group eine leichte Beschleunigung des Wachstums. Durch effizientere Kostenstrukturen in der Logistik und im Marketing erzielte die Group deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA.

„Nachhaltige Profitabilität ist und bleibt unser Ziel. Die Verbesserung unserer Kostenstrukturen ist sowohl erfreulich als auch erforderlich, um die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen“, so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Wir haben unser Umsatzwachstum vorangetrieben und steigende Kunden- und Bestellzahlen verzeichnet, trotz herausfordernder Verbraucherstimmung. Sobald die Markterholung einsetzt, werden wir die Potenziale unseres Geschäftsmodells konsequent nutzen, um das Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen und dauerhaft profitabel zu sein.“

Der Fokus auf Profitabilität führte zu einer deutlichen Verbesserung der Marge und des bereinigten EBITDA in Höhe von -12,9 Mio. EUR im zweiten Quartal, gegenüber -42,8 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -2,9% (-9,9% im Vorjahr).

Im zweiten Quartal verringerte ABOUT YOU die Fulfillmentkosten erheblich um 14,7% auf 104,5 Mio. EUR und die Marketingkosten um 41,8% auf 39,7 Mio. EUR. Auch die Kosten-Umsatzquoten sanken im Vergleich zum Vorjahr signifikant auf 23,8% respektive 9,0%.

Zur Trendwende im Fulfillment trugen der Wegfall von Einmalkosten für den Ausbau des Distributionsnetzwerks, die nachlassende Inflationsdynamik und Maßnahmen zur Verringerung der Kosten pro Bestellung bei. Die Einsparungen im Marketing waren das Ergebnis der reduzierten Kampagnen- und Eventaktivitäten, darunter der Wegfall von Eintrittskampagnen in neuen Märkten. Zur Unterstützung der Umsatzentwicklung setzte der Fashion-Online-Store auf Performance Marketing und die Erstellung von Content, u. a. für ausgewählte exklusive Kollektionen wie mit 'florence by mills’ von Millie Bobby Brown, Kevin Trapp, Chiara Biasi und dem Basketball-Weltmeister Dennis Schröder.

Die beiden Berichtssegmente im Commerce-Geschäft von ABOUT YOU steigerten ihre Umsätze leicht. Das Segment DACH wuchs trotz der eingetrübten Verbraucherstimmung in Deutschland profitabel um 0,3% auf 207,3 Mio. EUR. Das Wachstum in Österreich und der Schweiz glich die schwächere Entwicklung in Deutschland aus. Im gleichen Zeitraum erreichte das bereinigte EBITDA 3,9 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 1,9%.

Das Segment Rest of Europe (RoE) konnte im Vergleich zum ersten Quartal wieder auf seinen positiven Wachstumskurs zurückkehren und den Umsatz um 1,3% auf 212,1 Mio. EUR steigern. Die Märkte und Regionen weisen voneinander abweichende Wachstumsraten auf, abhängig von länderspezifischen Faktoren wie der Inflation, dem Einfluss der Initiativen zur Kostenreduktion und Vorjahreseffekten. Das bereinigten EBITDA zeigte eine Verbesserung auf -22,4 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge lag bei -10,6%.

Im B2B-Geschäft verzeichnete ABOUT YOU im Segment Tech, Media und Enabling (TME) einen Umsatzrückgang von 3,0% auf 44,8 Mio. EUR, vor allem aufgrund der verringerten Marketingbudgets der Markenpartner im herausfordernden Marktumfeld und daraus resultierend sinkenden Media-Einnahmen. Positiv verlief die Entwicklung im Tech-Bereich, in dem das Wachstum nach der Abspaltung der SCAYLE GmbH mit mehr Autonomie und Flexibilität vorangetrieben wird. Nach erfolgreich abgeschlossenen Implementierungsprojekten mit Geschäftskunden wie s.Oliver, Fielmann und DEFSHOP schloss der Tech-Bereich das zweite Quartal mit einem Umsatzwachstum ab. Auch im ersten Quartal wuchs der Tech-Bereich bereits im Umsatz. Das bereinigte EBITDA im TME-Segment hat sich mehr als verdoppelt auf 10,5 Mio. EUR, mit einer deutlichen Erhöhung der bereinigten EBITDA-Marge auf 23,4% (8,8% im Vorjahr), u. a. getrieben durch den immer höheren Anteil von hoch-margigen Software-Lizenzeinnahmen.

Die Kunden- und Bestellzahlen von ABOUT YOU steigen kontinuierlich an: 12,6 Mio. aktive Kund*innen tätigten 39,1 Mio. Bestellungen im Online-Fashion-Store in den letzten zwölf Monaten zum 31. August 2023. Mit einer durchschnittlichen Bestellhäufigkeit von 3,1 bestellten sie regelmäßiger bei ABOUT YOU als im Vorjahr. Die durchschnittliche Warenkorbgröße erhöhte sich aufgrund höherer Bruttoverkaufspreise leicht um 0,1% auf 55,6 EUR.

Vor dem Hintergrund der erreichten Ergebnisse sowie des anhaltend heraufordernden Marktumfelds konkretisiert die ABOUT YOU Group die Erwartungen an die Umsatzentwicklung für das Geschäftsjahr. Auf Konzernebene erwartet der Vorstand nun ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von +1% bis +11% gegenüber dem Vorjahr. Weiterhin wird erwartet, dass die Group ihre Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert und die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA erreicht.

Der Halbjahresbericht für das laufende Geschäftsjahr ist auf der Investor Relations-Website verfügbar. Die Geschäftsergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht ABOUT YOU in der Quartalsmitteilung am 11. Januar 2024.



Q2

22/23 Q2

23/24 Veränderung zum Vj. H1

22/23 H1

23/24 Veränderung zum Vj. Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite LTM User Session pro Monat (in Mio.) 139,8 136,1 (2,7)% 139,8 136,1 (2,7)% % der User Sessions über mobile Endgeräte (in %) 86,2% 88,2% 1,9pp 86,2% 88,2% 1,9pp Metriken zum Kundenverhalten LTM Aktive Kund*innen (in Mio.) 12,3 12,6 2,3% 12,3 12,6 2,3% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 3,0 3,1 3,4% 3,0 3,1 3,4% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 36,9 39,1 5,8% 36,9 39,1 5,8% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 55,5 55,6 0,1% 55,5 55,6 0,1%

(Mio. EUR, falls nicht anders angegeben) Q2

22/23 Q2

23/24 Veränderung zum Vj. H1

22/23 H1

23/24 Veränderung zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 430,6 439,6 2,1% 934,8 946,7 1,3% DACH 206,7 207,3 0,3% 445,8 456,1 2,3% RoE 209,5 212,1 1,3% 439,0 440,9 0,4% TME 46,2 44,8 (3,0)% 96,2 93,1 (3,2)% Überleitung (31,8) (24,6) - (46,2) (43,4) - Bereinigtes EBITDA (42,8) (12,9) 69,8% (71,6) (8,8) 87,8% DACH 0,9 3,9 330,8% 10,8 16,9 56,9% RoE (39,4) (22,4) 43,2% (85,5) (34,5) 59,6% TME 4,1 10,5 157,8% 11,0 19,3 74,7% Überleitung (8,4) (4,9) – (7,9) (10,4) - Bereinigte EBITDA-Marge (9,9)% (2,9)% 7,0pp (7,7)% (0,9)% 6,7pp DACH 0,4% 1,9% 1,5pp 2,4% 3,7% 1,3pp RoE (18,8)% (10,6)% 8,3pp (19,5)% (7,8)% 11,6pp TME 8,8% 23,4% 14,6pp 11,5% 20,7% 9,2pp

(Mio. EUR, falls nicht anders angegeben) Q2

22/23 Q2

23/24 Veränderung zum Vj. H1

22/23 H1

23/24 Veränderung zum Vj. Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 168,4 154,1 (8,5)% 383,2 354,2 (7,6)% Bruttomarge (% der Umsatzerlöse) 39,1% 35,1% (4,1)pp 41,0% 37,4% (3,6)pp NWC (Net Working Capital) 26,8 40,6 51,5% 26,8 40,6 51,5% CAPEX (Capital Expenditures) 10,0 12,2 21,6% 23,2 27,4 18,2% Periodenergebnis (EAT) (63,4) (46.0) 27,4% (107,8) (69,8) 35,2% Free Cash-Flow (110,4) (43,5) 60,6% (134,8) (32,7) 75,8%

Das zweite Quartal 2023/2024 endete am 31. August 2023.

Definitionen sind dem Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2023/2024 von ABOUT YOU zu entnehmen.

Über die ABOUT YOU Group

Die ABOUT YOU Group (ABOUT YOU Holding SE, ABOUT YOU SE & Co. KG und ihre vollkonsolidierten Tochtergesellschaften) ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU SE & Co. KG bildet das Business-to-Consumer-Geschäft der Group. Mit über 45 Millionen monatlich aktiven User*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit über 600.000 Artikeln von rund 3.800 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 140 Online-Shops setzen die Technologie von SCAYLE ein. Darunter nutzen führende Marken und Einzelhändler wie z. B. DEICHMANN, FC Bayern, Fielmann, DEPOT oder Marc O'Polo die SCAYLE Commerce-Technologie als Lizenzmodell.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

Pressekontakt

Laila Helmy | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Kontakt Investor Relations

Frank Böhme | Investor Relations

frank.boehme@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, „Ziel“ oder „anvisieren“ oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



1 EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,

(ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte

2 Last twelve months; in den letzten zwölf Monaten