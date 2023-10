EQS-News: DEFENCE GIBT VON EXPERTEN BEGUTACHTETE VERÖFFENTLICHUNG SEINER PRÄKLINISCHEN DATEN ZU ACCUM® ALS ANTIKREBS-MOLEKÜL IN DER FACHZEITSCHRIFT CANCER SCIENCE BEKANNT

EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

DEFENCE GIBT VON EXPERTEN BEGUTACHTETE VERÖFFENTLICHUNG SEINER PRÄKLINISCHEN DATEN ZU ACCUM® ALS ANTIKREBS-MOLEKÜL IN DER FACHZEITSCHRIFT CANCER SCIENCE BEKANNT



CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFF Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Oktober 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das verschiedene Produkte für immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten (‚Peer Review‘) Studie zu den krebsbekämpfenden Eigenschaften seines unkonjugierten Accum®-Moleküls bekanntzugeben, einem der Defence-Produkte, das insbesondere zur Behandlung bestehender T-Zellen-Lymphome entwickelt wurde. Die Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Cancer Science veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Intratumoral administration of unconjugated Accum® impairs the growth of pre-established solid lymphoma tumors“ [Die intratumorale Verabreichung von unkonjugiertem Accum® hindert das Wachstum von bestehenden soliden Lymphomen] und kann direkt unter der nachstehenden Adresse eingesehen werden: http://doi.org/10.1111/cas.15985 Der dringende Bedarf an neuartigen Therapeutika zur Krebsbekämpfung treibt die aktiven Forschungen auf diesem Gebiet an. Unter diesem Gesichtspunkt weist Accum® viele Vorteile gegenüber Molekülen auf, die durch Hochdurchsatz-Screening entdeckt werden, da es i) gezielt dafür entwickelt wurde, die endosomalen Membranen aufzubrechen und somit über eine bekannte anfängliche Funktion verfügt, ii) die chemische Struktur des Moleküls leicht modifiziert werden kann, um verschiedene Accum®-Varianten zu erzeugen, es iii) leicht mit Antikörpern als ein in situ spaltbares Antikrebs-Molekül (zur Erhöhung seiner Spezifizität) verknüpft werden kann und es iv) überaus vielseitig ist, da es auf den/die gemeinsamen Signalweg/e, der/die für viele, wenn nicht die meisten Krebsindikationen von Bedeutung ist/sind, abzielt. „Diese Studie stellt Erkenntnisse dazu vor, wie das unkonjugierte Accum®-Molekül mehrere intrazelluläre Ereignisse in Krebszellen stört, was zu ihrer Implosion führt. Die Aktivierung wichtiger Immun-T-Zellen (CD4 und CD8) unterstreicht ein weiteres sehr wichtiges Konzept, da dies verdeutlicht, dass das Molekül Krebszellen an zwei Fronten angreift: durch Auslösung des Zelltods und durch Alarmierung des Immunsystems bezüglich einer zu bekämpfenden Gefahr“, erklärte Dr. Rafei, der Chief Scientific Officer bei Defence Therapeutics. Die wichtigsten Höhepunkte der Accum®-Studie sind: Das Molekül löst den Zelltod verschiedener Krebszelllinien (T-Zell-Lymphom, Darmkrebs, Melanom und Brustkrebs) aus.

Accum® löst die intrazelluläre Produktion reaktiver Sauerstoffspezies aus und zerstört die endosomalen Membranen.

Im Anschluss an den Kontakt mit Accum® sterben Krebszellen durch einen als immunogenen Zelltod bezeichneten Prozess.

Die Wirkung von Accum® erforderte sowohl die Aktivierung der CD4- als auch der CD8-T-Zellen (die für die Krebsbekämpfung wichtig sind).

Die intratumorale Verabreichung von Accum® führt zu Synergien mit gängigen Immuncheckpoint-Inhibitoren, was eine wirksame Kontrolle des Tumorwachstums nach sich zieht. „Diese renommierte von Experten begutachtete Veröffentlichung stellt eine wichtige Bestätigung der antitumoralen Eigenschaften des unkonjugierten Accum® dar. Sie eröffnet zudem neue Forschungsansätze, bei denen wirkungsstärkere Accum®-Varianten als injizierbares Medikament gegen Krebs getestet werden könnten", so Hr. Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass unkonjugiertes Accum® als Antikrebs-Molekül eingesetzt werden könnte. Die ausgelösten Wirkungen sind hochinteressant und unerwartet, da die Einleitung des immunogenen Zelltods eine zusätzliche Immunkomponente einbringt, die einen „kalten" Tumor zu einem „heißen" mit erhöhter Infiltration von Immunzellen machen könnte, wie in der veröffentlichten Studie gezeigt wurde. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com

