Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE Unternehmen: ORBIS SE ISIN: DE0005228779 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 10.10.2023 Kursziel: 8,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Starker Jahresauftakt 2023 Die ORBIS SE entwickelte sich im ersten Halbjahr 2023 äußerst erfolgreich. Sowohl bei Umsatz als auch operativem Ergebnis verzeichnete die Gesellschaft prozentual zweistellige Zuwächse. Allerdings fiel das Währungsergebnis deutlich schwächer aus, so dass nach Steuern lediglich ein Plus von 4,7 Prozent auf 1,21 Mio. Euro verblieb. Dabei stellte sich das Ergebnis je Aktie auf 12,8 Cent. Das Saarbrücker Unternehmen hatte sich früh auf die zu erwartende Digitalisierung eingestellt und sich dabei in den vergangenen Jahren als wichtiger Partner der Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft positioniert. Dieser Wachstumstrend hält unverändert an und die Firmen setzen auch aus Kosteneinsparungsgründen vermehrt auf Digitalisierung. Hierbei spielt auch der Mangel an Fachkräften eine Rolle. Durch eine stärkere Digitalisierung können die Unternehmen einen Teil der fehlenden Fachkräfte kompensieren. Entsprechend sehen wir bei diesem Thema für ORBIS auch in den kommenden Jahren noch enorme Wachstumschancen. Auch wenn sich dieser Trend nachhaltig durchsetzen wird, könnten die Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen Kundenunternehmen allerdings dazu veranlassen, einige geplante Projekte zu verschieben oder zunächst einmal auszusetzen. Zudem sind infolge der hohen Inflation weitere Kostensteigerungen beim Personalaufwand und zugekauften Dienstleistungen zu erwarten. Entscheidend für den weiteren Erfolg der ORBIS SE ist jedoch die Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Mitarbeiter. Dabei helfen auch Übernahmen, da durch sie recht einfach neue Beschäftigte generiert werden können. Ansonsten schlagen die Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung bereits mit höheren Kosten zu Buche. Entsprechend halten wir angesichts gut gefüllter Kassen auch in Zukunft weitere Zukäufe für wahrscheinlich. Derzeit decken die liquiden Mittel sowie der Wert der sich im Bestand befindlichen eigenen Anteilsscheine mehr als 20 Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE ab. Trotz der operativ positiven Entwicklung entwickelte sich der Aktienkurs seit Anfang August mit einem Rückgang um über 20 Prozent deutlich negativ. Auf Basis unseres auf 8,90 Euro erhöhten Kursziels belassen wir unsere Einschätzung für die ORBIS-Aktie bei "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27849.pdf

