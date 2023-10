IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development erhält Zertifikat für Umweltbewertung für Cariboo Gold Projekt

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development erhält Zertifikat für Umweltbewertung für Cariboo Gold Projekt

Montréal, Québec, 10. Oktober 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development" oder das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (EA") für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo (Cariboo" oder das Projekt") im Zentrum von British Columbia (BC"), Kanada, erhalten hat.

Das EA-Zertifikat wurde vom Environmental Assessment Office der Provinz British Columbia ("EAO") ausgestellt und wird durch Genehmigungsentscheidungen von The Honourable George Heyman, Minister für Umwelt und Klimawandelstrategie, und The Honourable Josie Osbourne, Ministerin für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation, unterstützt. Der Erhalt des EA-Zertifikats schließt das EA-Verfahren für das Projekt, das im Oktober 2019 eingeleitet wurde, erfolgreich ab (siehe Abbildung 1).

Sean Roosen, Chairman und CEO, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass wir das erste Bergbauprojekt in BC sind, das ein EA-Zertifikat gemäß dem neuen, gestrafften EA-Rahmen des Environmental Assessment Act, 2018, erhalten hat, und wir loben die EAO und die Regierung von BC für die Schaffung dieses robusten regulatorischen Rahmens. Der Erhalt des EA-Zertifikats stellt einen wichtigen, positiven Meilenstein für das Goldprojekt Cariboo dar. Wir sind weiterhin ermutigt durch den stetigen Fortschritt, der gemacht wird, um das Risiko des Projekts zu verringern und es näher an den Shovel-Ready-Status zu bringen. Wie wir alle wissen, lassen sich Erschließungsprojekte in zwei Kategorien einteilen - jene mit und jene ohne Genehmigung - und wir sind sehr daran interessiert, auf dem Cariboo-Goldprojekt einen bedeutenden Wert freizusetzen, während wir diesen Weg beschreiten. Ich möchte unserem Team für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz danken, mit dem es das Projekt durch diesen strengen EA-Prozess geführt hat, der 2019 begann. Gemeinsam mit unseren Partnern und Stakeholdern setzen wir uns weiterhin für die Entwicklung eines modernen, sicheren und nachhaltigen Betriebs ein, von dem alle profitieren."

Der Häuptling und der Rat der Lhtako Dené Nation sagten: "Wir sind sehr stolz auf die Beziehung, die wir in den letzten Jahren mit Osisko Development auf dem Cariboo Goldprojekt aufgebaut haben. Diese Beziehung beruhte vom ersten Tag an auf Gegenseitigkeit, und der Chief und der Rat von Lhtako freuen sich auf viele weitere Jahre der Partnerschaft und Zusammenarbeit. Kürzlich haben Lhtako und Osisko den EA-Prozess für das Cariboo-Goldprojekt des Unternehmens eingeleitet. Sowohl für Osisko Development als auch für die Lhtako Dené Nation haben die Umweltrisiken und die Belange der Tierwelt höchste Priorität. Da das EA-Verfahren nun abgeschlossen ist, sind wir sehr zuversichtlich, dass alle unsere Bedenken während dieses Prozesses berücksichtigt und entschärft wurden."

Häuptling Willie Sellars von der Williams Lake First Nation ("WLFN") erklärte: "Diese Entscheidung zeigt, wie wichtig eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den indigenen Gemeinschaften ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Förderung nachhaltiger Bergbaupraktiken in unserem traditionellen Territorium, insbesondere in der QR Mill Site bei Likely, BC. WLFN wird die Fortschritte des Projekts weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass es die höchsten Umwelt- und Kulturstandards einhält. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer positiven Partnerschaft mit Osisko Development."

Häuptling Rhonda Phillips von der Xatll First Nation fügte hinzu: "Die Xatll First Nation möchte Osisko Development zur erfolgreichen Genehmigung des Cariboo-Goldminenprojekts gratulieren. Wir erkennen die harte Arbeit, das Engagement und die Zusammenarbeit an, die nötig waren, um das Projekt zu diesem Punkt zu bringen. Für die Xatll First Nation hat die Zusammenarbeit mit Osisko Development hohe Priorität, um sicherzustellen, dass die Ressourcenentwicklungsprojekte die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen und das sozioökonomische Wohlergehen unserer Gemeinden verbessern. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Osisko und anderen Interessengruppen, um dieses Projekt voranzutreiben."

Das EA-Zertifikat ist der erste Schritt im Genehmigungsverfahren für das Goldprojekt Cariboo. Wie bereits am 8. Mai 2023 bekannt gegeben wurde, meldete das Unternehmen die Unterzeichnung von zwei wegweisenden Genehmigungsvereinbarungen - der Process Charter und der Joint Information Requirements Table -, die einen definierten Zeitplan für den behördlichen Prozess festlegen und alle vereinbarten Informationsanforderungen zur Unterstützung eines soliden Genehmigungsantrags zur Einreichung umreißen.

Ein gemeinsamer Genehmigungsantrag gemäß dem BC Mines Act / Environmental Management Act ist in Arbeit. Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt der Genehmigungen im ersten Quartal 2024.

Abbildung 1: Cariboo Gold Projekt - Zusammenfassung des Zeitplans für die Genehmigung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72220/ODV_11102023_DEPRcom.001.png

Cariboo Gold Projekt

Das Goldprojekt Cariboo ist ein Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Es liegt im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Distrikt Wells in Zentral-BC, Kanada, und erstreckt sich über eine Länge von etwa 77 Kilometern von Nordwest nach Südost. Das gesamte Landpaket des Unternehmens besteht aus 415 Mineraltiteln und umfasst eine Fläche von etwa 1.920 km2 . Zum 30. Dezember 2022 beliefen sich die wahrscheinlichen Reserven des Projekts auf insgesamt 16,70 Millionen Tonnen (Mt") mit einem Gehalt von 3,78 g/t Gold für 2,031 Millionen Unzen (Moz"), die gemessenen Ressourcen auf insgesamt 0,05 Mt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Gold für 0,008 Moz, die angezeigten Ressourcen auf insgesamt 14,64 Mt mit einem Gehalt von 3,32 g/t Gold für 1,564 Moz und die abgeleiteten Ressourcen auf insgesamt 15,47 Mt mit einem Gehalt von 3,44 g/t Gold für 1,712 Moz.

Das Unternehmen schloss im Januar 2023 eine Machbarkeitsstudie ab, die durch den technischen Bericht mit dem Titel "Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Well, British Columbia, Kanada" vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. Dezember 2022 ("Technischer Bericht Cariboo") unterstützt wird.) Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Cariboo verwiesen, der gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Cariboo finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Osisko Development unter www.osiskodev.com und auf der Website des Projekts Cariboo unter www.cariboogold.com.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von François Vézina, Ing., P.Eng., MBA, Senior Vice President, Project Development, Technical Services and Environment, der eine qualifizierte Person" im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Grundstücke in bergbaufreundlichen Gebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion verwendet wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf den erwarteten Genehmigungszeitraum und die Zusammenfassung (falls überhaupt); die Fähigkeit des Projekts, eine Genehmigung zu erhalten; den Wert, der geschaffen würde, falls das Projekt eine Genehmigung erhalten würde; positive zukünftige Beziehungen mit der Lhtako Dené Nation, der Xatll First Nation und der Williams Lake First Nation; den Rahmen für den behördlichen Prozess und den Zeitplan, der eingehalten wird; die Ergebnisse im technischen Bericht Cariboo; die Kapitalressourcen, die Osisko Development zur Verfügung stehen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen oder die geplanten Ausgaben zu reduzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Finanzierungen zu erhalten, und die Bedingungen dieser Finanzierungen; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Distrikts, in dem sich in der Vergangenheit produzierende Minen befanden; zukünftige Bergbauaktivitäten; der Zeitplan und der Status von Genehmigungen; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; die Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren; die Fähigkeit des Managements, die Geologie und das Potenzial der Grundstücke des Unternehmens zu verstehen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsziele für seine Projekte im Jahr 2023 in der geplanten Zeitspanne abzuschließen (falls überhaupt); die Fähigkeit, jede Mineralisierung auf wirtschaftliche Weise zu verwerten; das Design des Projekts Cariboo und die Fähigkeit und der Zeitplan, die Infrastruktur bei Cariboo fertigzustellen (falls überhaupt); die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Änderungen des Goldpreises, der Kostenschätzungen und der Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; die Tatsache, dass das Unternehmen ein gut positioniertes Golderschließungsunternehmen in Kanada, den USA und Mexiko ist; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen der Betriebe auf den Grundstücken des Unternehmens; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können "vorausschauende Informationen" sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen, der weiterhin definierte und verstandene regulatorische Rahmen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten, um Mineralressourcen zu definieren oder zu erweitern, sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten auf den Grundstücken des Unternehmens zu erhalten; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; die Fähigkeit, den Betrieb zu erweitern oder weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegungen unter der Überschrift Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie die Jahresabschlüsse und die MD&A, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu konsultieren, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren in Bezug auf die Explorationsergebnisse zu erhalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72220

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72220&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68828E8099

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.