Aktien New York: Kurse stagnieren nach Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Über den Erwartungen liegende Inflationsdaten haben am Donnerstag den jüngsten Aufwärtsdrang an den US-Aktienmärkten gebremst. Die Verbraucherpreise waren im September stärker gestiegen, als Volkswirte im Mittel prognostiziert hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat daraufhin mit 33 780 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 lag 0,1 Prozent niedriger bei 4372 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,1 Prozent auf 15 256 Zähler moderat zu./bek/he