Gestern wurden die Sitzungsprotokolle der Fed für den September veröffentlicht. Das Ergebnis: fast alle Mitglieder sprachen sich für eine weitere Zinserhöhung aus. Aber: Seitdem hat sich viel getan. So richtig glauben immer weniger Marktteilnehmer an eine Zinserhöhung. Im Video erklärt euch Martin die Gründe und was sie für den Dax bedeuten.

