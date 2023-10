IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy nimmt Schreiben von Converium Capital zur Kenntnis

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy nimmt Schreiben von Converium Capital zur Kenntnis

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 12. Oktober 2023 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) hat heute das Schreiben von Converium Capital Inc. (Converium) und die von Converium am 11. Oktober 2023 veröffentlichte Pressemitteilung zur Kenntnis genommen.

Das Board of Directors und das Management von Polaris schätzen die Ansichten aller Aktionäre und werden sich daher die Zeit nehmen, die Empfehlung von Seiten Converiums sorgfältig zu prüfen.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (vormals Polaris Infrastructure Inc.) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Bau, den Erwerb und den operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Lateinamerika konzentriert.

Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in fünf lateinamerikanischen Ländern und umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 72 MW), vier Laufwasserkraftwerke (33 MW) und drei aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (35 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

