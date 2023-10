AIXTRON - Die Bullen sind stehend k.o.

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 30,810 € (XETRA)

Nach dem Ausbruch über die Hürden bei 31,97 und 32,21 EUR gelang es der Käuferseite bei der Aktie von Aixtron das langfristige Kursziel bei 36,00 EUR und sogar noch den Bereich um 37,00 EUR anzusteuern. Dort stoppte ein bärisches Dreifachhoch die Kaufwelle und wurde mit Abgaben unter das Zwischentief bei 34,08 EUR aktiviert.

Wichtige Ziel- und Unterstützungsmarken unterschritten

Seit Anfang Oktober läuft die zweite große Korrekturwelle, deren erstes Zwischenziel bei 31,00 EUR genauso wie der Support bei 32,21 EUR bereits durchbrochen wurden. Kurzzeitig könnte zwar jetzt ein Pullback an diese Marken für etwas Entspannung sorgen - im großen Bild dürfte die Aktie allerdings in den kommenden Tagen weiter in Richtung der langfristige Aufwärtstrendlinie im Bereich von 28,50 EUR fallen.

An der breiten Unterstützungszone zwischen 27,52 und 28,07 EUR könnten die Anteile von Aixtron wieder in den Aufwärtstrend zurückfinden. Gleichzeitig würde damit auch ein starker Abverkauf in Richtung des Tiefs vom April bei 24,40 EUR vermieden.

Das erste Kaufsignal wäre in der aktuellen Situation wäre dagegen erst mit einem Anstieg über 34,08 EUR gebildet. in der Folge könnte das Rallyhoch erneut erreicht werden.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)