Domino’s Pizza erzielt mehr Gewinn und schüttet Dividende aus

Die amerikanische Pizza-Kette Domino’s Pizza Inc. (ISIN: US25754A2015, NYSE: DPZ) wird am 29. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,21 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 15. Dezember 2023. Mitte Februar 2023 kündigte der Konzern eine Anhebung um 10 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,10 US-Dollar) an.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 4,84 US-Dollar Dividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 350,17 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,38 Prozent (Stand: 12. Oktober 2023). Im dritten Quartal (10. September 2023) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,07 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Der Nettoertrag lag bei 147,68 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 100,50 Mio. US-Dollar).

Das 1960 in den USA gegründete Unternehmen betreibt weltweit über 20.000 Filialen in 90 Ländern und ist nach eigenen Angaben die größte Pizzafirma der Welt. Am 6. November 2010 gab das Unternehmen die Eröffnung der ersten Deutschland-Filiale in Berlin bekannt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,09 Prozent im Plus (Stand: 12. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 12,43 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de