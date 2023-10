EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Porsche liefert in den ersten neun Monaten 242.722 Fahrzeuge aus

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Auslieferungen legen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent zu

Exklusives Produktportfolio sorgt weiterhin für hohe Begehrlichkeit

Taycan mit deutlichem Plus Porsche liefert in den ersten neun Monaten 242.722 Fahrzeuge aus

Stuttgart. In den ersten drei Quartalen des Jahres hat Porsche 242.722 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Unser strategischer Fokus liegt auf exklusiven, hoch individualisierten Produkten für unsere Kunden. In weltwirtschaftlich unsicheren Zeiten profitieren wir aktuell insbesondere von unserer weltweit sehr ausbalancierten Absatzstruktur“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.



Starke Nachfrage in Europa und Überseeregionen

In Europa lieferte Porsche in den ersten neun Monaten 51.742 Fahrzeuge aus – ein Plus von 23 Prozent. Auch im Heimatmarkt Deutschland nahmen mehr Kunden ihr Fahrzeug in Empfang als im gleichen Zeitraum des Vorjahres: 24.814 Einheiten entsprechen einem Plus von 19 Prozent. In Nordamerika liegt der Zuwachs ebenfalls im zweistelligen Bereich. 64.487 ausgelieferte Fahrzeuge entsprechen einer Steigerung von 14 Prozent. In China lieferte Porsche von Januar bis September 60.748 Fahrzeuge aus – ein Rückgang von 12 Prozent. Dies liegt vor allem an der weiterhin herausfordernden Wirtschaftslage in dieser Region. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 40.931 Fahrzeuge an Kunden übergeben – ein Plus von 23 Prozent.



911 zählt zu den beliebtesten Modellen

Mit einem deutlichen Zuwachs von 27 Prozent erfreut sich der Porsche 911 weiterhin hoher Beliebtheit bei den Porsche-Kunden. In den ersten drei Quartalen wurde der Elfer insgesamt 38.789 Mal ausgeliefert.



Groß ist auch die Nachfrage nach dem neuen Cayenne, der im April Weltpremiere feierte. In den ersten neun Monaten wurde das Luxus-SUV 64.457 Mal ausgeliefert (-3 Prozent). Der leichte Rückgang gegenüber den Auslieferungszahlen im gleichen Zeitraum des Vorjahres erklärt sich durch die gestaffelten Markteinführungen des Cayenne in den Märkten und Regionen. Dadurch kam es global betrachtet vorübergehend zu einer geringeren Produktverfügbarkeit in Märkten mit späterem Einführungszeitpunkt. Der Porsche Macan ging an 68.354 Kunden (+15 Prozent). Die Luxuslimousine Panamera kommt auf 26.779 Auslieferungen (+5 Prozent). Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten in Summe 16.458 Auslieferungen (+18 Prozent).



Taycan legt zu

Der Taycan verzeichnet gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigende Auslieferungszahlen: 27.885 Kunden konnten ihr Neufahrzeug in Empfang nehmen. Das entspricht einem Plus von 11 Prozent. Detlev von Platen: „Seit der Markteinführung in 2019 ist der Taycan eine Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr erwarten wir ein deutliches Absatzplus gegenüber dem Vorjahr – trotz Herausforderungen in der Lieferkette und einer unterschiedlichen Entwicklung der BEV-Märkte in den Weltregionen.“



Auch für das restliche Kalenderjahr ist Detlev von Platen zuversichtlich: „Die weltweiten Auslieferungen sowie die Nachfrage nach Modellen unserer Marke befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Den Jahresendspurt gehen wir daher mit voller Kraft und Elan an. Gleichzeitig bleiben wir aufmerksam und setzen konsequent auf wertorientiertes Wachstum.“

Porsche AG Auslieferungen Januar – September 2022 2023 Differenz Weltweit 221.512 242.722 +10% Deutschland 20.850 24.814 +19% Nordamerika 56.357 64.487 +14% China 68.766 60.748 -12% Europa (ohne Deutschland) 42.204 51.742 +23% Übersee und Wachstumsmärkte 33.335 40.931 +23%



Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zur derzeit erwarteten Geschäftsentwicklung der Porsche AG. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Sie beruhen auf Annahmen über die Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere für die Automobilindustrie, die wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen getroffen haben und die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für realistisch erachten. Sollte eines dieser oder sollten andere Risiken eintreten oder sollten sich die diesen Aussagen zugrunden liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation beruhen ausschließlich auf den Erkenntnissen am Tag der Veröffentlichung.

Wir passen zukunftsgerichtete Aussagen nicht nachträglich an. Solche Aussagen sind am Tag ihrer Veröffentlichung gültig und können sich überholen.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Tausch oder Verkauf noch ein Angebot zum Tausch oder Kauf von Wertpapieren dar.



