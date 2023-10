IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone Biologic: Die Zukunft der Behandlung von Rückenmarksverletzungen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone Biologic: Die Zukunft der Behandlung von Rückenmarksverletzungen

NurExone ist ein Startup-Unternehmen, das von Experten der Universität Tel Aviv und des Technion in Israel gegründet wurde. Ihr Fokus liegt auf der Heilung und Wiederherstellung von Nerven im Rückenmark, insbesondere bei Indikationen des Zentralen Nervensystems wie Rückenmarksverletzungen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seitdem bedeutende Fortschritte gemacht. Wir sprachen mit Dr. Lior Shaltiel CEO von NurExone Biologic.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72251/Reuter_101223_DEPRcom.001.jpeg

Bitte stellen Sie NurExone Biologic kurz vor

NurExone ist ein Startup-Unternehmen, das von Experten der Universität Tel Aviv und des Technion in Israel gegründet wurde. Ihr Fokus liegt auf der Heilung und Wiederherstellung von Nerven im Rückenmark, insbesondere bei Indikationen des Zentralen Nervensystems wie Rückenmarksverletzungen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seitdem bedeutende Fortschritte gemacht. Unser 15-köpfiges Team arbeitet eng mit der U.S. Food and Drug Administration - FDA zusammen, um klinische Studien vorzubereiten, und planen, den IND-Antrag, das ist ein Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels, bis Ende des Jahres einzureichen, gefolgt von klinischen Versuchen im Jahr 2025. Sie verfügen über eine starke Grundlage an geistigem Eigentum mit fünf Patentfamilien.

Was genau ist das Geschäftsmodell des Unternehmens?

NurExone begann als Portfolio-Unternehmen mit einem Produkt namens ExoPTEN, das siRNA gegen das Protein PTEN enthält und zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen entwickelt wurde. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen seine Produktpalette erweitert und entwickelt auch andere siRNA-Produkte für verschiedene Neuronenindikationen. Neben den Produkten verfügt NurExone über eine technologische Plattform mit drei Hauptkomponenten: Produktion von Exosomeplus, spezielle EV-Kompositionsverfahren und einen einzigartigen Lademechanismus für Exosomen. Das Unternehmen strebt keine Dienstleistungen für andere Unternehmen an, sondern sucht langfristige Partnerschaften mit Pharmaunternehmen, die an einem effizienten Verabreichungssystem für EVs oder Exosomen interessiert sind. Dieser Ansatz bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.

Bitte erläutern Sie die zugrunde liegende Technologie

Exosomen oder extrazelluläre Vesikel sind natürliche Transportmittel im Körper, die Zellen zur Kommunikation verwenden. Sie werden als innovative Lieferfahrzeuge für Medikamente genutzt, da sie natürliche therapeutische Ladungen enthalten, wie Proteine und RNA. Exosomen können die Blut-Hirn-Schranke überwinden, wenn sie intranasal verabreicht werden, was ihre Anwendung im Zentralnervensystem ermöglicht. Sie sammeln sich gezielt an Entzündungsstellen an und können die Regeneration von Neuronen unterstützen, indem sie die Expression von PTEN reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass Exosomen das Immunsystem nicht aktivieren, wodurch sie als Standardprodukte für die Massenanwendung geeignet sind und die Therapie erschwinglicher machen könnten. In Tiermodellen wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, was vielversprechend für ihre klinische Anwendung ist.

Was sind die USPs von NurExone?

NurExone zeichnet sich durch eine Plattformtechnologie aus, die mehrere Produkte und Anwendungen ermöglicht, was einen langfristigen Erfolg fördert, da die Entwicklung von Arzneimitteln in der Regel viele Jahre dauert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes wissenschaftliches Team, bestehend aus hochqualifizierten Forschern mit Expertise im Bereich extrazelluläre Vesikel (EVs). Die Zusammensetzung des Teams und die Geschäftsführung sind ebenfalls solide, mit einem erfahrenen Geschäftsentwickler und Vorsitzenden, Yoram Drucker, der in der Biopharmaindustrie tätig war und an erfolgreichen Unternehmen beteiligt war.

Dies war der 1. Teil einer 4-teiligen Interview-Serie. Freuen Sie sich bereits jetzt auf den 2. Teil, der in der kommenden Woche veröffentlicht wird.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

