AIRBUS - Aufstufung und charttechnischer Support

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 126,380 € (XETRA)

Jefferies hebt die Einstufung für die Aktie von Airbus heute an. Analystin Chloe Lemarie rechnet damit, dass die Sequenz sinkender Margen beim Luft- und Raumfahrtkonzern beendet sein sollte. Die Ergebnisschätzungen bis in das Jahr 2025 seien auch um 10 % gesunken.

Fortan sollte der Fokus der Marktteilnehmer weniger auf enttäuschende Auslieferungen, denn auf eine Verbesserung der operativen Kosten liegen. Lemarie ist für die Zukunft optimistisch und erhöht die eigenen Ergebnisschätzungen bis in das Jahr 2026 um bis zu 9 %. Auch Aktienrückkäufe könnten bald wieder ein Thema werden. Das Kursziel erhöht die Analystin von 130 auf 150 EUR, das Rating von "Hold" auf "Buy".

Wichtiges Ausbruchslevel im Fokus

Aus charttechnischer Sicht hat die Airbus-Aktie in diesem Jahr knapp unter dem Allzeithoch gen Süden eingedreht. Nach dem sehr guten Lauf tat dem Chart aber eine Konsolidierung auch gut. Ein starker, langfristiger Trigger liegt folglich bei 139,40 EUR. Kurz- bis mittelfristig steht allerdings eine wichtige Unterstützung bei 120,92 EUR im Fokus, deren Überschreiten im Februar das Potenzial in Richtung Allzeithoch freigesetzt hatte. Solange die Bullen diesen Support verteidigen, bleibt das Chartbild bullisch. Wird es unterboten, könnte die Aktie dagegen in Richtung des Aufwärtstrends seit dem Jahr 2020 zurücksetzen.

Fazit: Der heutige Anstieg bei der Airbus-Aktie ist noch zu wenig, um von einer Trendwende sprechen zu können. Formal könnte die Konsolidierung seit dem Allzeithoch aber an dieser prominenten Unterstützung beendet werden, wenn die Bullen am Ball bleiben.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 58,76 64,30 72,64 Ergebnis je Aktie in EUR 5,15 5,64 6,89 KGV 24 22 18 Dividende je Aktie in EUR 1,80 2,03 2,46 Dividendenrendite 1,43% 1,61% 1,95% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Airbus-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)