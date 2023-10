EQS-News: Nagarro SE: Der Nagarro-Aufsichtsrat bestätigt den Vorstand für weitere drei Jahre

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Personalie

17. Oktober 2023 - Der Aufsichtsrat der Nagarro SE hat beschlossen, die Vorstandsverträge mit Manas Human, Annette Mainka und Vikram Sehgal bis 2026 zu verlängern. Mit dieser Personalentscheidung gewährleistet der Aufsichtsrat langfristig die Kontinuität in der Unternehmensführung. Manas Human als Custodian of Entrepreneurship, Annette Mainka als Custodian of Regulatory Compliance und Vikram Sehgal als Custodian of Operational Excellence gehören dem Vorstand seit 2020 an. Human und Sehgal sind darüber hinaus Mitgründer von Nagarro. "Wir danken dem Management-Team für die hervorragende Arbeit seit dem Spin-off und freuen uns sehr, dass sie die Erfolgsgeschichte der Nagarro fortschreiben werden. Wir sind davon überzeugt, dass sie die starke Entwicklung der letzten Jahre nachhaltig fortsetzen und die gesteckten Ziele konsequent verfolgen und auch in einem herausfordernden Marktumfeld erreichen werden", sagte Carl Georg Dürschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Manas Human sagte: "Wir danken dem Aufsichtsrat für die Bestätigung unseres bisherigen Weges und das Vertrauen, diesen auch in Zukunft zusammen fortzusetzen."

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt über 19.000 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

