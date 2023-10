EQS-News: Nynomic AG: Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft in den USA / Nächster Meilenstein der Internationalisierung

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Nynomic AG: Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft in den USA / Nächster Meilenstein der Internationalisierung



18.10.2023 / 10:00 CET/CEST

Nynomic AG: Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft in den USA / Nächster Meilenstein der Internationalisierung Wedel (Holst.), 18.10.2023 Die Nynomic AG hat im Rahmen ihrer Strategie zur weiteren Internationalisierung des Konzerns die Photecture Inc., Plainview, New York/USA, gegründet und in die Nynomic Gruppe integriert. Photecture wird als weitere, mittlerweile 12. Säule innerhalb der Nynomic Gruppe geführt. Die Gesellschaft agiert als eine 100%-ige Tochter der Nynomic AG in Form einer Vertriebsgesellschaft primär für den nordamerikanischen Markt. Insbesondere die Tochtergesellschaften innerhalb der Nynomic Gruppe, die bis heute noch nicht über eigene Vertriebsstrukturen in den USA verfügen, werden zukünftig ihre Ressourcen über die Photecture Inc. zielgerichtet bündeln. Mittelfristig wird das Angebot an Dienstleistungen für die regionalen Kunden über den Vertrieb hinaus kontinuierlich ausgebaut. Nynomic hat im Geschäftsjahr 2022 bereits einen Umsatzanteil von rund Mio. EUR 38,2 (Vorjahr: Mio. EUR 28,7; +33%) in den USA erwirtschaftet und sieht auch zukünftig hohe Wachstumspotentiale im amerikanischen Markt. Die Gründung der Gesellschaft und die konsequente Stärkung der Vertriebspräsenz in dem sehr großen amerikanischen Markt stellt nach Überzeugung der Vorstände der Nynomic AG, Maik Müller und Fabian Peters, einen weiteren logischen und vielversprechenden Meilenstein innerhalb der konsequent verfolgten Wachstumsstrategie dar. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

