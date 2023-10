EQS-News: PIERER Mobility AG gibt Änderung des Börsenkürzels bekannt

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PIERER Mobility AG gibt Änderung des Börsenkürzels bekannt



18.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Wels, 18. Oktober 2023

PIERER Mobility AG gibt Änderung des Börsenkürzels bekannt

Die PIERER Mobility AG, ein führender europäischer Hersteller von motorisierten Zweirädern, gibt bekannt, dass das Wertpapierkürzel (Tickersymbol) der Aktien der Gesellschaft von bisher PMAG auf nunmehr PKTM umgestellt wurde.

Die Aktien der PIERER Mobility AG sind an der schweizerischen SIX Swiss Exchange (SIX) im International Reporting Standard hauptkotiert (Primärlisting). Zudem sind die Aktien der PIERER Mobility AG im Amtlichen Handel (Segment: prime market) der Wiener Börse gelistet. Die Aktien der PIERER Mobility AG werden weiterhin unverändert unter der ISIN AT0000KTMI02 (schweizerische Valorennummer: 41860974) gehandelt.

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna E-Bicycles, GASGAS Bicycles und FELT Bicycles wird das Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen.

