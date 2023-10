APA ots news: OMV beliefert RYANAIR mit 500 Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff in 2023 - BILD

Wien (APA-ots) - * Die im vergangenen Jahr unterzeichnete Absichtserklärung ermöglicht Ryanair, bis 2030 bis zu 160.000 t SAF von der OMV zu beziehen * OMV und Ryanair verpflichten sich, aktiv zur Reduzierung der CO2-Emissionen des Luftverkehrs beizutragen Die OMV, das integrierte Unternehmen für Energie, Kraftstoffe und Rohstoffe sowie Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Wien, und Ryanair, Europas größte Fluggesellschaft1, gaben heute die Unterzeichnung einer Abnahmevereinbarung von 500 t nachhaltigem Flugzeugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel - SAF) am Flughafen Wien im Jahr 2023 bekannt. Diese Abnahmevereinbarung ist Teil einer bereits bestehenden Absichtserklärung, die Ryanair exklusiven Zugang zum Kauf von bis zu 160.000 t SAF von OMV bis 2030 gewährt. Durch diese Vereinbarung werden mehr als 1.250 t CO2-Emissionen eingespart (dies entspricht etwa 100 Ryanair-Flügen von Dublin nach Wien). Für die OMV repräsentiert diese Vereinbarung einen weiteren Schritt, um die Produktion nachhaltiger Kraftstoffe und chemischer Rohstoffe bis 2030 auf 1,5 Mio t pro Jahr zu steigern. Die OMV setzt zahlreiche Maßnahmen um, um ihre strategischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wobei SAF einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wandel leistet. Basierend auf den strategischen Aussichten für den Luftfahrtsektor, strebt die OMV eine regional führende Position in der SAF-Versorgung an und nutzt dabei die vorhandene vorteilhafte Infrastruktur. Die heutige Veröffentlichung verdeutlicht den kontinuierlichen Fortschritt von Ryanair bei der Erreichung des Zieles bis 2030 12,5 % SAF einzusetzen. Ryanair hat diese Verpflichtung bereits deutlich vorangetrieben, durch die gemeinsame Eröffnung des Ryanair Sustainable Aviation Research Centre mit dem Trinity College Dublin, sowie einer Investition in Höhe von USD 22 Mrd in die "Gamechanger"-Flotte, welche 16 % weniger Treibstoff verbraucht und einer Bestellung von 300 Boeing 737 MAX-10-Flugzeugen im Wert von USD 40 Mrd, die 20 % weniger Treibstoff verbrauchen und 21 % mehr Passagiere befördern können. Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff wird von der OMV in ihrer Raffinerie in Schwechat durch die Mitverarbeitung von nachhaltigen und regionalen Rohstoffen, insbesondere Altspeiseöl, hergestellt. Im Vergleich zu konventionellem Flugkraftstoff trägt SAF zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um mehr als 80 % über den gesamten Lebenszyklus bei. Martijn van Koten, OMV Executive Vice President Fuels & Feedstock: "Wir bauen ein Wachstumsgeschäft für nachhaltigen Flugkraftstoff auf, um die Branche auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Ryanair, die es unseren beiden Unternehmen ermöglicht, ihre Expertise bei der Förderung des Einsatzes von SAF zu nutzen. Dies unterstützt den Übergang zum Einsatz nachhaltigerer Energieformen und trägt zur Verringerung der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs bei." Steven Fitzgerald, Head of Sustainability von Ryanair: "SAF spielt eine Schlüsselrolle in unserer Pathway to Net Zero Dekarbonisierungsstrategie, in der wir uns verpflichtet haben, den Einsatz von SAF in den kommenden Jahren zu erhöhen - eine Verpflichtung, die diese Vereinbarung mit der OMV weiter vorantreiben wird. Die OMV ist ein wichtiger Partner für Ryanair in Österreich, Deutschland und Rumänien und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft als Europas größte Fluggesellschaft auszubauen." OMV Aktiengesellschaft Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.700 Tankstellen in acht europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft. Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.