dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.10.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SAP beschleunigt Cloudwachstum und bestätigt Prognose - Aktie steigt

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP sieht sich nach deutlichen Zuwächsen vor allem im zukunftsträchtigen Cloudgeschäft im dritten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. Firmenchef Christian Klein rechnet trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und zunehmender geopolitischer Spannungen mit einem Umsatzplus und einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 2023 währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreswert um 8 bis 12 Prozent auf 8,65 Milliarden Euro bis 8,95 Milliarden Euro zulegen, teilte der Konzern am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mit. Die Aktie des Dax-Schwergewichts legte im frühen Handel am Donnerstag bis zu sechs Prozent zu.

ROUNDUP: Deutsche Börse erhöht erneut Prognose - Aktie sackt dennoch ab

FRANKFURT - Die Deutsche Börse hat nach weiter gut laufenden Geschäften, den hohen Zinsen und der Simcorp-Übernahme wie erwartet zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für 2023 erhöht. Bei den Nettoerlösen werde ein Anstieg um circa 15 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro angepeilt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Bisher hatte Konzernchef Theodor Weimer einen Anstieg von mindestens acht Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

ROUNDUP 2: Netflix greift nach Erfolg gegen Trittbrettfahrer zu Preiserhöhungen

LOS GATOS - Netflix fühlt sich nach dem erfolgreichen Vorgehen gegen Passwort-Trittbrettfahrer so sicher, dass der Dienst sich Preiserhöhungen erlaubt. Zunächst werden einige Abo-Varianten in den USA, Frankreich und Großbritannien teurer. Für die Zuversicht sorgt der kräftige Schub im vergangenen Quartal: Das Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten und das günstigere Abo mit Werbeanzeigen ließen die Kundenzahl um 8,76 Millionen steigen. Die Anleger waren begeistert: Die Aktie stieg am Donnerstagmorgen vorbörslich um gut 13 Prozent.

ROUNDUP: Tesla verfehlt Erwartungen - Musk sieht Firma als 'Schiff im Sturm'

AUSTIN - Tesla stößt nach langer Rekordfahrt auf Hindernisse. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte mit Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen. Musk zeigte sich danach besorgt über das hohe Zinsniveau, das Menschen vom Autokauf abhalte. Tesla hält mit Preissenkungen dagegen, die wiederum die Profitabilität drücken. Deshalb versucht die Firma, "gnadenlos" ihre Kosten zu senken, wie es Chefingenieur Lars Moravy ausdrückte.

ROUNDUP: Sartorius mit Gewinneinbruch - Börse feiert erste Erholungstendenzen

GÖTTINGEN - Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius lässt der erhoffte Aufschwung voraussichtlich noch einige Zeit auf sich warten. "In den nächsten Quartalen wird sich die Erholung nur langsam durchsetzen", sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen. Dennoch sind die Göttinger zuversichtlich, wieder zu Wachstum zurückkehren zu können. Die langfristigen Aussichten seien dank einer alternden Bevölkerung und der zunehmenden Bedeutung von Biopharmazeutika positiv, betonte der Sartorius-Lenker. "Und wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, daran zu partizipieren."

ROUNDUP: Bei Roche halten die Corona-Nachwehen an - Fünfjahrestief für Aktie

BASEL - Der Pharmakonzern Roche spürt weiter den nachlassenden Corona-Rückenwind. In den ersten neun Monaten mussten die Schweizer einen Umsatzrückgang um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 44,1 Milliarden Franken (rund 46,5 Mrd Euro) verkraften, wie das Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte. Doch das Management sieht Licht am Ende des Tunnels: Ab dem zweiten Quartal 2024 soll der negative Corona-Effekt keine Rolle mehr spielen, unterstrich Konzernchef Thomas Schinecker vor Journalisten. Den Ausblick für das aktuelle Jahr 2023 bestätigte das Roche-Management.

Heidelberg Materials hebt Gewinnziel erneut an - Kursrutsch

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials wird nach einem überraschend profitablen Sommerquartal erneut optimistischer für 2023. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern werde im laufenden Jahr voraussichtlich 2,85 bis 3 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern überraschend am Donnerstag in Heidelberg mit. Erst im Juli hatte das Management seine Prognose auf 2,7 bis 2,9 Milliarden angehoben. An seiner Umsatzprognose hält der Konzern unterdessen fest: Der Erlös soll auf vergleichbarer Basis weiter moderat steigen. Der Kurs der Aktie sackte nach den Neuigkeiten kurz um rund vier Prozent ab. Zuletzt lag er noch mit rund anderthalb Prozent im Minus.

Merck will nach Schwächephase 2024 zu Wachstum zurückkehren

DARMSTADT - Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck will nach dem von Schwierigkeiten geprägten Jahr 2023 bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Wir sind zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2024 auf unseren Wachstumskurs zurückzukehren", sagte Konzernchefin Belen Garijo laut Pressemitteilung vom Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages des Unternehmens.

ROUNDUP: Nokia will bis zu 14 000 Jobs streichen - Umsatzziel am unteren Ende

ESPOO - Der finnische Telekomausrüster Nokia setzt ein neues Sparprogramm auf und will dazu bis zu 14 000 Stellen abbauen. Bis Ende 2026 will Konzernchef Pekka Lundmark zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden Euro weniger ausgeben, um das Langfristziel einer operativen Marge von 14 Prozent zu schaffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo bei Helsinki mitteilte. Für das laufende Jahr schraubte der Manager unterdessen erneut die Erwartungen herunter. Die im EuroStoxx 50 notierte Nokia-Aktie fiel im frühen Handel um bis zu fünf Prozent, konnte das Minus aber schnell deutlich reduzieren.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Munich Re will an Preisschraube drehen - Versicherungen werden teurer -Nordea verdient dank höherer Zinsen erneut deutlich mehr - Renditeziel bestätigt -Nestle mit Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - starker Franken belastet -Schnapshersteller Pernod Ricard spürt geringere Nachfrage in USA und China -Renault wächst im dritten Quartal - Ampere-Abspaltung auf der Zielgraden -Kreise: OpenAI strebt bei Aktienverkauf hohe Bewertung an -Musikverlage verklagen KI-Firma wegen Songtexten -Studie: Solarenergie auf Kurs zu global wichtigster Energiequelle -GM und Honda bringen Robotaxis nach Tokio -DocMorris senkt trotz Stabilisierung den Ausblick -Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh erhöht erneut Prognose -ROUNDUP: Musk dementiert Bericht über X-Rückzug aus Europa als 'völlig falsch' -Chipkonzern TSMC hofft auf Erholung 2024 - Quartalsgewinn über Erwartungen -AT&T gewinnt mehr Neukunden und erhöht Prognose - Aktie steigt -ROUNDUP 2: Bahn verkauft Auslandstochter Arriva - bleibt global aktiv -ROUNDUP: Zahl der Betten für Kinder in Krankenhäusern 2022 auf Tiefstand -Heizungsförderung: SPD und FDP gegen Nachteile für Pelletheizungen -Langstreckenflüge an deutschen Flughäfen mit größten Zuwächsen -Landesbank Helaba setzt sich höheres Gewinnziel -Fraport erhält Zuschlag für Flughafen-Terminals in Washington -EU-Arzneimittelbehörde warnt vor gefälschten Diabetes-Pens -Studie: Fußgänger bei Unfällen mit Radfahrern besonders gefährdet -Staatsministerin: Niemanden bei Nachhaltigkeit finanziell überfordern -Post baut eigenes Tankstellennetz für Biogas an elf Paketzentren auf -Einleitung von Salzabwässern: BUND und K+S schließen Vergleich -Zahl der Verkehrstoten in der EU bleibt auf hohem Niveau -Lauterbach sieht Chancen in 'Kombination von Mensch und Maschine' -Chef von Sat.1 und ProSieben geht -UN-Expertin fordert: Sonnencreme gratis für Menschen mit Albinismus -Ärzte, Zahnärzte und Apotheken richten 'Notruf' an Kanzler -Freiheit und Lächeln - Italien als Buchmessen-Gastland 2024

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha