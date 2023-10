IRW-News: Recharge Resources Ltd.: Recharge schließt Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Georgia Lake North ab; Bohrungen und Ressourcenschätzung für Pocitos 1 stehen aus

IRW-PRESS: Recharge Resources Ltd.: Recharge schließt Erkundungsprogramm auf dem Lithiumprojekt Georgia Lake North ab; Bohrungen und Ressourcenschätzung für Pocitos 1 stehen aus

Vancouver, BC - 19. Oktober 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) hat ein erstes Erkundungsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake North im Bergbaurevier Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario abgeschlossen. Die Arbeiten gingen den Ergebnissen der im 4. Quartal 2022 absolvierten Flugmessung nach.

Das Erkundungsprogramm wurde Ende August und im September durchgeführt und bestand aus Bodenerkundungen und Prospektionsarbeiten in mehreren Gebieten, die auf Grundlage der Prüfung des Datenmaterials der magnetischen Flugmessungen ausgewählt wurden. Außerdem wurden im Zuge dieses Programms Bodenproben entnommen, um das Lithiumpotenzial des Projekts genauer zu untersuchen. Das Unternehmen wartet derzeit auf die Ergebnisse der während des Programms entnommenen Proben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72308/RechargeResources_191023_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Bildmaterial von den Erkundungsarbeiten vor Ort im August 2023 (Konzessionsgebiet Georgia Lake North)

Das 671,5 Hektar große Projekt, das die Konzessionsgebiete Georgia Lake West und Georgia Lake North umfasst, grenzt an das von der Firma Rock Tech Lithium Inc. (RCK - TSX.V) (Rock Tech) betriebene Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake und befindet sich rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario, in der Bergbauregion Thunder Bay.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72308/RechargeResources_191023_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Stichprobe aus einem in Metasedimenten gelagerten Quarzerzgang.

Am 20. Oktober 2022 unterzeichnete Mercedes-Benz (MBGn.DE) mit der kanadisch-deutschen Gesellschaft Rock Tech eine Liefervereinbarung, die eine jährliche Liefermenge von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität vorsieht. Der Deal, der kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne, eine strategische Partnerschaft zu sondieren, zustande kam, hat nach Angaben der beiden Unternehmen eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden USD) bewertet. Die geplante Liefermenge an Lithiumhydroxid reicht nach Angaben der Unternehmen für 150.000 Autos jährlich.

CEO David Greenway sagte dazu: Wir machen an allen Fronten unseres Portfolios an Lithiumprojekten Fortschritte, u.a. stehen beim Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1 in Argentinien Bohrungen und eine Ressourcenschätzung sowie beim Lithiumprojekt Georgia Lake noch die Ergebnisse unserer ersten Bodenerkundungsarbeiten aus, so Greenway abschließend.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Joerg Kleinboeck, P.Geo (JMK Exploration Consulting), hat die fachlichen Informationen, welche die Grundlage für Teile dieser Pressemeldung liefern, geprüft und ihre entsprechende Veröffentlichung genehmigt. Herr Kleinboeck steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen und ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101.

Lithiumkonzessionsgebiete Georgia Lake North & West - Ontario

Die Konzessionsgebiete Georgia Lake North und West befinden sich rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario und liegen innerhalb der Bergbauregion Thunder Bay. Das von Recharge gehaltene Konzessionsgebiet grenzt an die nördlichen und westlichen Randzonen der von Rock Tech Lithium bearbeiteten Lithiumkonzession Georgia Lake. Das Konzessionsgebiet Georgia Lake West besteht aus einem mehrere Parzellen umfassenden Claim mit einer Gesamtfläche von rund 251,9 Hektar, während das Konzessionsgebiet Georgia Lake North einen mehrere Parzellen umfassenden Claim mit einer Gesamtfläche von etwa 419,6 Hektar umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72308/RechargeResources_191023_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3. Regionalkarte mit dem Standort des Projekts.

In dem von Rock Tech Lithium bearbeiteten Projekt Georgia Lake befinden sich mehrere spodumenführende Pegmatitgänge. Die Lithiummineralisierung wurde im Jahr 1955 entdeckt und anschließend von mehreren historischen Inhabern exploriert. Die von Rock Tech gehaltene Konzession beherbergt laut einer von Rock Tech im eigenen Firmenprofil bei SEDAR eingereichten und mit 15. März 2021 datierten wirtschaftlichen Erstbewertung eine NI 43-101-konforme Mineralressource. Diese Mineralressource ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72308/RechargeResources_191023_DEPRCOM.004.jpeg

Das Management von Recharge weist darauf hin, dass Ergebnisse aus der Vergangenheit oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten im Umfeld des Projekts von Recharge nicht unbedingt Aufschluss auf das Vorhandensein von Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens geben.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Joel Warawa

Tel: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72308

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72308&tr=1

