Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.10.2023 Kursziel: 58,00 BGN Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter 9M-Zahlen unterstreichen die Fortsetzung des Wachstumskurses - positives Feedback unserer Roadshow in Hamburg Nachdem die Shelly Group bereits vor zwei Wochen eine beeindruckende Entwicklung in der Anzahl verkaufter Geräte sowie der Community-Mitglieder vermeldet hatte, folgte am 11. Oktober die Veröffentlichung vorläufiger Umsatzzahlen, die erneut eine deutliche Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt signalisieren. Darüber hinaus gehen wir auf die Key Takeaways sowie Fokusthemen der physischen Roadshow in Hamburg ein. Vorläufige 9M-Zahlen unterstreichen die Fortsetzung des enormen Wachstumskurses: Nach vorläufiger Berechnung standen nach neun Monaten Umsatzerlöse i.H.v. 86,3 Mio. BGN bzw. 44,1 Mio. Euro zu Buche, was einem Niveau in Q3 von 31,5 Mio. BGN bzw. 16,1 Mio. Euro entspricht. Dies impliziert eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 43%, die u.E. umso beeindruckender erscheint, da im Vorjahr bereits ein außerordentlich starkes Wachstum verzeichnet wurde (Q3/22: +116,6% yoy). Wenngleich in der Meldung keine Aussage hinsichtlich des Ergebnisses getroffen wurde, rechnen wir damit, dass sich ebenso das EBIT im dritten Quartal dank der margen- sowie nachfragestarken neuen Produkte (u.a. Wall Display) positiv entwickelt haben dürften, weshalb wir ein starkes EBIT-Margenniveau auf Höhe der ersten sechs Monate erwarten. Bereits über 10 Mio. Smart Home-Geräte verkauft und über 1,1 Mio. App-Nutzer gewonnen: Im Laufe des dritten Quartals überschritt die Shelly Group die Marke von 10 Millionen Geräteverkäufen und ist damit weitaus größer als europäische Wettbewerber (u.a. Tado). So kamen bereits in diesem Jahr rund 2,5 Mio. Verkäufe dazu. Ebenso dynamisch entwickelte sich das u.E. wertvolle und in vorherigen Publikationen bereits hervorgehobene Asset der Community-Mitglieder. So nahm die Anzahl der angemeldeten App-Nutzer seit Ende letzten Jahres um 63% auf in Summe 1,1 Mio. zu, was eine kontinuierlich wachsende Grundlage für weitere Umsatzströme aus dem jüngst aufgenommenen Premium-Abonnement darstellt. Durch die erfolgreiche Kunden-Marken-Interaktion ist es der Shelly Group aufgrund der starken Netzwerkeffekte möglich, auf ein Gros des Marketingbudgets zu verzichten. Außerdem erhält das Unternehmen durch den engen Austausch (u.a. in den Community-Foren) direktes produktbezogenes Feedback und lässt darüber hinaus das Testing von wenigen selektierten sowie technikaffinen Mitgliedern durchführen, was sich ebenfalls entsprechend positiv auf die geringe Kostenquote auswirkt. Bitkom-Marktstudie auf der IFA vorgestellt - Shelly versteht und adressiert zentrale Kundenwünsche: Dass die Gruppe so eine eindrucksvolle Entwicklung genommen hat und die Fortsetzung des Wachstumskurses u.E. visibel scheint, ist auf vielseitige Gründe zurückzuführen. Anlässlich der diesjährigen IFA veröffentlichte die Bitkom eine Studie über den Smart Home-Markt in Deutschland, in der die zentralen Kundenbedürfnisse sowie -bedenken aufgeführt wurden, und die u.E. Shellys Ausrichtung bestärkt. Demnach verhindere bei 48% der über 1.000 Befragten die Angst vor Datenmissbrauch den Kauf, 37% erachten die Produktkosten für zu hoch, 31% sehen die Installation als zu aufwendig an und für rund ein Viertel der Studienteilnehmer ist die Bedienung zu komplex. Da Shelly sowohl hinsichtlich der Soft- als auch der Hardware auf eigene zertifizierte Lösungen vertraut, stellt die gesamte Infrastruktur eine sichere Datenumgebung dar (Cloud -Hosting in Europa). Mit den Produkten positioniert sich Shelly nicht als preisgünstigster Anbieter, zielt jedoch auf die Qualitätsführerschaft im mittleren Preissegment. Insbesondere steht das kundenseitig gewünschte Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund. Außerdem sind die Geräte so konzipiert, dass die Installation zahlreicher Produkte (u.a. Relais) auch ohne geschulte Elektriker möglich ist (DIY-Anteil: rd. 75%). Letztere werden meist bei komplexeren Installationen am Stromkasten konsultiert, was vorwiegend die Shelly Pro-Serie betrifft. Hinsichtlich der Bedienung kann basierend auf unserem Besuch auf der IFA festgehalten werden, dass diese stark intuitiv scheint und sich dies auch in den Meinungsberichten von Nutzern auf diversen Kanälen widerspiegelt (YouTube, Facebook etc.). Insgesamt sprechen die Erkenntnisse der Bitkom-Studie u.E. für einen anhaltenden Erfolg der Shelly Group. Aussichtsreiche Produkt-Pipeline dürfte dem weiteren Wachstum Rückenwind verleihen - Marktperspektiven mit signifikantem Umsatz- sowie Ergebnispotenzial voraus: Wesentlicher Diskussionspunkt im Rahmen der Roadshow war die Fähigkeit, die herausragenden Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Mit Blick auf das durch die Black Week sowie das Weihnachtsgeschäft nachfragestarke Q4/23 zeigte sich das Management zuversichtlich, an die Erlösdynamik der Vorquartale anzuknüpfen, da die Vorbereitungen in Form von neuen Produkten (u.a. Bundles), bereits eingegangener Bestellungen sowie entsprechendem Bevorratungsaufbau erfreulich verliefen. Darüber hinaus steigert die bereits beschlossene Produkt-Roadmap die Visibilität zur Erfüllung der kurz- bis mittelfristigen Ziele (jeweils bis Ende 2026: Umsatzniveau >200 Mio. Euro; EBIT-Marge >25,0%). So wird Shelly durch die Umstellung auf die dritte Produkt-Generation im kommenden Jahr rd. 40 Neuprodukte launchen. Während die Artikel der zweiten ggü. der ersten Generation mit einem WIFI-Repeater sowie einer Bluetooth-Funktion ausgestattet wurden, erhalten die Produkte der 3. Generation einen eigenen und deutlich leistungsfähigeren Shelly-Chip, wodurch u.a. auch der matter-Standard zusätzlich zu den bereits verfügbaren Protokollarten angeboten wird. Wenngleich die Dynamik der Produkt-Einführungen in den kommenden Jahren leicht zurückgehen dürfte, verwies der Co-CEO im Gespräch auf die attraktiven weiteren Wachstumsfelder. Diesbezüglich stand das volumenbedingt hochattraktive OEM-Geschäft durch die Modul-Lösung bestehend aus Platine, Chip und Shelly Software im Vordergrund der Gespräche. Beeindruckt zeigten sich die Investoren zudem bei den verfügbaren Daten (vorwiegend die Echtzeit-Messdaten des Stromverbrauchs). Derzeit bietet Shelly zahlreichen B2B-Partnern den Zugang zu diesen Messdaten kostenfrei an. Die Monetarisierung dieser werten wir jedoch mittelfristig als attraktive Erlösquelle, an der etwaige Großkunden interessiert sein dürften (z.B. Energieanbieter). Seitdem durch die massiv gestiegenen Energiekosten der Wunsch nach Preisunabhängigkeit zugenommen hat, sind u.E. künftig auch staatlich angeordnete Maßnahmen nicht auszuschließen (Reduktion des Energieverbrauchs). Sofern hierzu die Produkt- sowie Plattformlösung von Shelly zum Einsatz kämen, hätte das Unternehmen Zugriff auf Messdaten von unzähligen Haushalten. Insgesamt wurde in den Gesprächen wiederholt deutlich, wie vielseitig und attraktiv die Wachstumsmöglichkeiten des Smart Home-Anbieters sind. Nichtsdestotrotz befürworten wir die von Herrn Kirsch hervorgehobene Sichtweise, auch den Reifegrad sowie die Auslastung der Organisation zu berücksichtigen. Hierzu hatte das Unternehmen zuletzt zahlreiche Fortschritte gemacht, die wir als solide Grundlage für das Stemmen des weiteren Wachstums ansehen (u.a. Headcount in 2023 mehr als verdoppelt; SAP-Go Live zum Jahresbeginn 2024; Prozessdokumentationen angefertigt). Fazit: Insbesondere vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfelds erachten wir die seit mehreren Quartalen anhaltende Aufwärtsbewegung in den operativen Kennzahlen der Shelly Group als bemerkenswert. Im Rahmen der Roadshow wurden vom Management die langfristigen Wachstumstreiber auch über die Mittelfristprognose hinaus u.E. eindrucksvoll dargelegt, was uns in der Sicht auf den Case weiter bestärkt. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 58,00 BGN. 