Palantir Technologies: Aussicht auf neue Aufträge und Wachstum durch die KI-Plattform AIP.

Neben dem Potenzial im Verteidigungsbereich winken ein großer Auftrag durch das britische Gesundheitssystem und hohes Wachstum bei der neuen KI-Plattform.

Neuer Auftrag von der US-Armee

Die Aktie von Palantir Technologies zeigt in der Schwächephase des Gesamtmarktes klare relative Stärke. Seit Juni kann sich die Aktie nach einer Kursverdopplung in einer Seitwärtsrange halten. Palantirs Software wird in einer Vielzahl von Sektoren eingesetzt, einschließlich Verteidigung, Geheimdienst, Gesundheitswesen und Finanzen. Das Unternehmen gilt als möglicher KI-Profiteur. Palantir erhielt zuletzt einen Auftrag von der US-Armee im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und dem maschinellen Lernen (ML). Dieser wurde mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren erteilt. Ziel ist es, zusätzliche Fähigkeiten zur Unterstützung der Combatant Commands (COCOMs), der Streitkräfte, der Intelligence Community und der Spezialeinheiten bereitzustellen. Der Vertrag hat einen Wert von bis zu 250 Mio. USD bis 2026. Angesichts der geopolitischen Spannungen könnte auch die Nachfrage nach Gotham weiter zunehmen. Damit bietet Palantir den Regierungskunden ein KI-fähiges Betriebssystem an, das Echtzeitanalysen ermöglicht, indem strukturierte und unstrukturierte Daten integriert und ausgewertet werden.

