Vodafone holt neue Finanzchefin von Microsoft

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern Vodafone hat eine Nachfolgerin für den bisherigen Finanzvorstand gefunden. Die Microsoft-Managerin Pilar López werde am 1. Oktober starten und zum 1. Dezember den Job von Luka Mucic übernehmen. Dieser hatte Anfang Mai angekündigt, Vodafone zu verlassen, da er der neue Chef des im Dax notierten Immobilienkonzerns Vonovia wird. Mucic werde bei Vodafone Ende November offiziell aus dem Amt scheiden.

Mucic war gerade mal zwei Jahre bei Vodafone, nachdem er zuvor fast ein Jahrzehnt die Finanzen von SAP geführt hatte. Bei Europas größtem Softwarehersteller hatte er auch seine berufliche Karriere begonnen. In seiner kurzen Amtszeit bei Vodafone brachte er unter anderem den Verkauf von nicht gut laufenden Geschäften in Spanien und Italien unter Dach und Fach. Für Vodafone ist Deutschland der wichtigste Markt. Die Briten sind daher große Konkurrenten der Deutschen Telekom

Pilar López arbeitet derzeit noch für den US-Softwarehersteller Microsoft. Dort hatte sie einige führende Positionen inne. So war sie für das operative Geschäft in Westeuropa verantwortlich und Microsoft-Landeschefin in Spanien. Zuletzt war sie für strategische Partnerschaften zuständig. Vor ihrer Zeit bei Microsoft war sie rund 16 Jahre beim spanischen Telekomkonzern Telefonica . Zu ihrem Berufsstart war sie bei der US-Großbank JPMorgan ./zb/stw/jha/