Bitcoin Kurs erreicht die Marke von 31.000 Dollar – die Gründe und Aussichten

Mit rund 31.000 Dollar pro Einheit mussten Anleger am Montagmorgen für eine Bitcoin-Einheit zuletzt so viel auf den Tisch legen wie seit Mitte Juli nicht mehr.

Die bestimmende Thematik für Krypto-Anleger bleiben die anhaltenden Spekulationen rund um die mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Anleger könnten nun folgerichtig die 33.000-Dollar-Marke ins Auge fassen.

+14 Prozent im Oktober – Hoffnung auf Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA reißt nicht ab

Insbesondere angetrieben durch die Hoffnung auf Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds aus Basis von Kassakursen jenseits des großen Teichs hat der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert in diesem Monat bereits um fast 14 Prozent zulegen können.

Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks lechzen somit weiterhin nach der finalen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil weiter fernbleiben, unterstreicht den Risikoappetit und damit nicht zuletzt die Zuversicht auf einen Erfolg.