EQS-Adhoc: Hypoport SE: Verluste im Segment Immobilienplattform belasten auch das dritte Quartal und führen zu Prognoseanpassung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hypoport SE: Verluste im Segment Immobilienplattform belasten auch das dritte Quartal und führen zu Prognoseanpassung Berlin, 26. Oktober 2023: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2023 ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgende Ergebnisentwicklung: Die Entwicklung gegenüber dem Vorquartal Q2/23 stellt sich demnach wie folgt dar: Umsatz Q3/23: ca. +3% auf 88 Mio. Euro (Q2/23: 85 Mio. Euro)

EBITDA Q3/23: ca. +25% auf knapp 8 Mio. Euro (Q2/23: 6,2 Mio. Euro)

EBIT Q3/23: rund -1 Mio. Euro (Q2/23: -2,5 Mio. Euro) Neben einer Verbesserung der Umsätze aus den Geschäftsmodellen der privaten Immobilienfinanzierung (Segment Kreditplattform und Segment Privatkunden) sowie der Versicherungswirtschaft (Segment Versicherungsplattform) haben auch die leicht gesunkenen Kosten zur Ergebnisentwicklung beigetragen. Im Segment Immobilienplattform führten leicht rückläufige Umsätze und hohe Investitionen auch in Q3/23 zu Anlaufverlusten. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahresquartal Q3/22 zeigt sich wie folgt: Umsatz Q3/23: ca. -15% auf 88 Mio. Euro (Q3/22: 105 Mio. Euro)

EBITDA Q3/23: ca. -15% auf knapp 8 Mio. Euro (Q3/22: 9 Mio. Euro)

EBIT Q3/23: rund -1 Mio. Euro (Q3/22: 0,8 Mio. Euro) Hauptgrund für den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vorjahresvergleich war ein signifikanter Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes ab Spätsommer 2022. Aufgrund der weiterhin schwachen Entwicklung im Segment Immobilienplattform und der noch verhaltenen Markterholung in der private Immobilienfinanzierung reduziert Hypoport seine Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2023 und konkretisiert die EBIT Prognose. Der Hypoport-Vorstand erwartet nun einen Umsatzrückgang von bis zu 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz und ein Konzern-EBIT von 10-15 Mio. Euro. Das EBIT des Gesamtjahres wird durch eine Reihe von netto positiven Einmaleffekten wie beispielsweise nicht verbrauchte Kaufpreisverbindlichkeiten aus einem Besserungsschein und Aufwendungen für die Reorganisation innerhalb des Segments Immobilienplattform erreicht werden. Hypoport wird seine Q3 Zwischenmitteilung 2023 wie geplant am Montag, 13. November 2023 veröffentlichen.

Kontakt Jan H. Pahl Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19 Email: ir@hypoport.de Hypoport SE Heidestr. 8 10557 Berlin Über die Aktie Hypoport SE Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ





