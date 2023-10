EQS-News: 2G Energy AG: Auftragseingang erholt sich im Q3 erwartungsgemäß und übersteigt das Vorjahr um 12%

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

2G Energy AG: Auftragseingang erholt sich im Q3 erwartungsgemäß und übersteigt das Vorjahr um 12%



26.10.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



2G Energy AG: Auftragseingang erholt sich im Q3 erwartungsgemäß und übersteigt das Vorjahr um 12% Deutsches Biogas-Geschäft wächst deutlich (19,5 Mio. Euro, Vj.: 12,4 Mio. Euro)

Steigende Strompreise für Strom-Futures sorgen für weiterhin reges Interesse

Auftragsbestand verharrt auf hohem Niveau (ca. 195 Mio. Euro)

Israelisches Großprojekt trotzt angespannter Sicherheitslage nicht gefährdet Heek, 26. Oktober 2023 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, konnte den Auftragseingang im abgelaufenen Quartal wie erwartet um 12% gegenüber dem Vorjahr steigern. Auftragseingänge für Wärmepumpen wurden seit der Übernahme der niederländischen NRGTEQ B. V. (vgl. Corporate News vom 28.08.2023) – ebenfalls erwartungsgemäß – bislang noch nicht verbucht. Deutsches Biogas-Geschäft wächst deutlich (19,5 Mio. Euro, Vorjahr 12,4 Mio. Euro) Besonders hervorzuheben ist das Geschäft mit KWK-Anlagen in der Biogas-Branche, die sich mit den dauerhaft höheren Energiepreisen, insbesondere in Deutschland, strukturell im Aufwind befindet. So konnte 2G den Absatz in diesem Markt um insgesamt 57% ausweiten. Im Gegensatz dazu sieht sich 2G im Erdgassektor weiterhin mit einer gewissen Kaufzurückhaltung konfrontiert, die überwiegend durch die Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Aussichten begründet wird. Steigende Strompreise für Strom-Futures sorgen für weiterhin reges Interesse Weltweit bleibt das Interesse an KWK-Lösungen basierend auf Erd- und Biogas sehr stark, was sich nach wie vor in einer weiterhin sehr hohen Anzahl an laufenden Angeboten und entsprechend intensiven Kundenkontakten reflektiert. Denn auch vor dem Hintergrund eingetrübter wirtschaftlicher Aussichten bleibt für viele Industriekunden die Notwendigkeit bestehen, sich mit einer sicheren, preiswerten und ökologischen Energieversorgung auseinanderzusetzen. Die Stromtarife tendieren nach ihrem Allzeithoch in Folge des Überfalls auf die Ukraine inzwischen wieder leichter. Elektrizität bleibt aber - insbesondere in Europa - ein knappes oder sogar knapper werdendes Gut. Dies zeigt der Preis für eine MWh (Baseload) zur Lieferung im Januar 2024 in Deutschland, der derzeitig oberhalb von 130 Euro taxiert wird, was fast 50% über dem durchschnittlichen Preis für Baseload-Strom im abgelaufenen dritten Quartal liegt. Die für Q1 2024 gehandelten Terminkontrakte übersteigen das tatsächliche Preisniveau des Q1 2023 um ca. 15%, obwohl der Jahresanfang 2023 sehr unter dem Eindruck einer möglichen Gasmangellage stand. Die Marktteilnehmer erwarten also einen substanziellen Preisanstieg beim Strom, während gleichzeitig die Versorgungslage beim Erdgas als weitgehend gesichert gilt und hier allenfalls moderate Preissteigerungen prognostiziert werden. Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie folgt dar: 2023 2022 Abweichung in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in % Deutschland 26,1 62% 23,4 62% 2,7 11% Übriges Europa 6,0 14% 7,9 21% -1,9 -24% Nord-/Mittelamerika 1,4 3% 3,5 9% -2,1 -59% Asien/Australien 1,2 3% 1,3 3% -0,1 -8% Übrige Welt

davon Israel 7,3

6,1 18%

1,5

0,0 5%

5,8

6,1 > 100% Summe 42,0 100% 37,6 100% 4,4 12% Auftragsbestand verharrt auf hohem Niveau (ca. 195 Mio. Euro) Obgleich vollständig konsolidierte Umsatzzahlen noch nicht vorliegen, steht bereits fest, dass der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals erneut leicht zunimmt. 2G rechnet somit weiterhin mit einer Vollauslastung bis weit in das neue Jahr. Der Vorstand bestätigt die bereits kommunizierte Prognose für das laufende Jahr (Umsatz i. H. v. 310 bis 350 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,5-8,5%) sowie für das kommende Jahr (Umsatz von bis zu 390 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,5-10,0%). Israelisches Großprojekt trotzt angespannter Sicherheitslage nicht gefährdet Der im Juli verbuchte Großauftrag aus Israel in Höhe von 6,1 Mio. Euro wird planmäßig verfolgt. Im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2024 soll eine Kaskade von containerisierten Erdgas-BHKW im Landesinneren in Betrieb genommen werden. Die vereinbarten Anzahlungen wurden fristgerecht geleistet, die notwendigen Genehmigungen sind beantragt und liegen teilweise bereits vor. Der Versand ist unverändert für das erste Quartal 2024 geplant.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 200 kW bis 1.000 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr, Großwärmepumpen erreichen je nach Rahmenbedingungen Wirkungsgrade von 300 bis 500 Prozent. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsätze von 312,6 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2023

27. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

27.-29. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

26.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com