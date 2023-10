EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 erneut mit Rekordergebnis

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 erneut mit Rekordergebnis



FORTEC Elektronik AG veröffentlicht den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 erneut mit Rekordergebnis

Konzernumsatz um 19 % auf 105,9 Mio. EUR (VJ: 89,0 Mio. EUR) erhöht Konzern-EBIT steigt überproportional um 26 % auf 10,7 Mio. EUR (VJ: 8,5 Mio. EUR) Dividendenvorschlag von 0,85 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022/2023 (VJ: 0,70 EUR) Die FORTEC Elektronik AG veröffentlicht heute geprüfte Konzernzahlen und den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 (Berichtszeitraum: 01.07.2022 – 30.06.2023), der auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung steht (https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/). Mit einem Konzernumsatz von 105,9 Mio. EUR (VJ: 89,0 Mio. EUR) konnte FORTEC das mittelfristige Umsatzziel von 100 Mio. EUR aus dem Jahr 2021 sogar übertreffen und lag im optimistischen Bereich der zuletzt im Mai 2023 angehobenen Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 von 97,0 bis 110,0 Mio. EUR. Zugleich erhöhte sich auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als wesentlicher Leistungsindikator der Gesellschaft von 8,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 10,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit liegt auch das Konzern-EBIT im oberen Bereich der im Mai 2023 abgehobenen Prognose (10,0 bis 11,0 Mio. EUR). Der Konzernjahresüberschuss beträgt 7,6 Mio. EUR (VJ: 6,3 Mio. EUR). Das Ergebnis pro Aktie erhöhte sich von 1,92 EUR im Vorjahr auf 2,32 EUR. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: „Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022/2023 sind äußerst erfreulich und belegen die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. Wir haben nicht nur die 100 Mio. EUR Umsatzmarke übertroffen, sondern auch unser EBIT signifikant gesteigert und damit erneut ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Dies ist das Ergebnis harter Arbeit und des Engagements unseres Teams.“ Zum Gesamtumsatz trug das Segment Datenvisualisierung mit einem Umsatz von 68,0 Mio. EUR (VJ: 56,3 Mio. EUR) bei. Der Umsatzanteil des Segments Stromversorgungen betrug 37,9 Mio. EUR (VJ: 32,7 Mio. EUR). Der Vorstand prognostiziert für das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 einen Konzernumsatz zwischen 106,0 und 116,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT im Bereich von 9,5 bis 11,0 Mio. EUR. Die Basis dieser Prognose bilden der weiterhin gute Auftragsbestand, aber auch das aktuelle Inflationsgeschehen und die anhaltenden Unsicherheiten geopolitischer Art. Sandra Maile ergänzt: „Wir sind zuversichtlich, dass wir den eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen können, gestärkt durch unseren guten Auftragsbestand und unsere Anpassungsfähigkeit in einem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld.“ Dividende Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres 2022/2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, aus dem Bilanzgewinn der FORTEC Elektronik AG zum 30. Juni 2023 eine Dividende von 0,85 EUR pro Aktie (VJ: 0,70 EUR pro Aktie) auszuschütten. Dieser Vorschlag wird auf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Februar 2024 in München zur Abstimmung gestellt. Earnings Call Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss und zur aktuellen Prognose gibt der Vorstand im Rahmen eines Earnings Calls heute um 15.30 Uhr bekannt. Der Link zur Anmeldung steht unter Montega CONNECT: FORTEC Elektronik AG - Earnings Call Finanzbericht 2022/2023 zur Verfügung. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

