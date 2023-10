StanChart erwartet Gewinneinbruch wegen China-Geschäft - Aktie im Minus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der auf Schwellenländer ausgerichteten britischen Bank Standard Chartered macht ihr Engagement im chinesischen Immobilien- und Bankensektor zu schaffen.

Das Institut kündigte daher am Donnerstag für 2023 einen Gewinnrückgang um fast eine Milliarde Dollar an und schickte damit seine Aktien auf Talfahrt. Im dritten Quartal brach der Gewinn vor Steuern um ein Drittel auf 633 Millionen Dollar ein, wie StanChart mitteilte. Wertminderungen in Höhe von 700 Millionen Dollar auf ihre Beteiligung an der China Bohai Bank und 186 Millionen Dollar auf chinesische Gewerbeimmobilien schlugen negativ zu Buche.

Damit schnitt die Bank weitaus schlechter ab als von Analysten erwartet, die mit einem Gewinn von 1,41 Milliarden Dollar gerechnet hatten. An der Londoner Börse brachen die Aktien von StanChart um zwölf Prozent ein. Jefferies-Analyst Joe Dickerson kommentierte allerdings, "Lichtblick" für die Anleger sei, dass die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung der Bank – ohne Wertminderungsaufwendungen – weiterhin solide sei.

