Tagesausblick für 27.10.: EZB kann DAX nicht nachhaltig beflügeln. Siemens Energy und MTU Aero Engines im Blickpunkt

Die EZB hat eine Zinspause eingelegt. Hält sich allerdings die Tür zu weiteren Zinserhöhungen offen. Dies ist von den meisten Marktteilnehmern so erwartet worden. Der DAX® reagierte positiv auf die Entscheidung und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 14.700 und 14.800 Punkte. Das am morgen gerissen Gap konnte der Leitindex jedoch nicht schließen. Sorgenfalten bereiten den Marktteilnehmern vor allem die Entwicklungen an den Anleihemärkten.

Die Rendite für 10jährige US-Staatspapiere setzte sich bei knapp fünf Prozent fest. Dies ist der höchste Stand seit 2007. In Europa zeigt der Rentenmarkt trotz der Zinspause ebenfalls keine Entspannung. Bei den Rohstoffen gab es heute higegen nur wenig Bewegung. Der Goldpreis verharrte im Bereich von 1.970 US-Dollar und die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte im Bereich von 89 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich ebenfalls Bewegung. Hier fielen unter anderem Aixtron, Ceconomy, HelloFresh, Mercedes-Benz und Siemens Energy auf. Der Halbleiterausrüster bestätigte nach einem soliden Ergebnis für Q3 und einem starken Auftragseingang die Prognose für das Gesamtjahr. Der Elektronikhändler steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr (endete im September) Umsatz und Gewinn. Dies kam bei den Anlegern gut an. Der Kochboxversender verbuchte im dritten Quartal einen Gewinnrückgang. Dennoch plant HelloFresh einen Aktien- und Anleihenrückkauf. Beim Stuttgarter Autobauer brummt zwar das Lieferwagengeschäft. Allerdings sanken die Margen in der Pkw-Sparte. Dies sorgte konzernübergreifend zu einem Gewinnrückgang. Der Konzern erwartet daher für das Gesamtjahr eine Umsatzrendite am unteren Ende der Prognoserange von 12 bis 14 Prozent. Siemens Energy verhandelt Meldungen zufolge mit der Bundesregierung über staatliche Bürgschaften. Hintergrund sind scheinbar Probleme bei der Finanzierung von einigen Großprojekten. Das Papier sackte daraufhin auf EUR 7 ab.

Morgen werden unter anderem Abbvie, Covestro, ExxonMobil, Fuchs Petrolub, MTU Aero Engines und Sanofi Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: